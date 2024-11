Football aus München

RTL überträgt das NFL Munich Game zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants am 10. November live aus der Allianz Arena.

Am 10. November kommt es für alle Fans in Deutschland zum vorzeitigen Höhepunkt der diesjährigen Regular Season: Die größte Sportliga der Welt macht Station in München. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre trägt die NFL erneut ein reguläres Saisonspiel auf deutschem Boden aus. RTL überträgt das NFL Munich Game zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants (Kickoff 15:30 Uhr) live aus der Allianz Arena und feiert das Mega-Event mit einer eigenen Watchparty.

Moderatorin Jana Wosnitza eröffnet den Football-Nachmittag bei RTL bereits ab 14:30 Uhr und begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Münchner Allianz Arena zum Deutschland-Kracher der US-Liga. Gemeinsam mit den Experten Patrick Esume und Björn Werner, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Community Host Mitja Lafere sowie den beiden Sideline-Experten Markus Kuhn und Sebastian Vollmer transportiert die Moderatorin die Stimmung von Deutschlands größtem American-Football-Event auf die heimischen Bildschirme.

Parallel zur Munich Game-Übertragung können zudem tausende Fans bei der »RTL NFL LIVE – Watchparty« im SAP Garden eine besondere Premiere erleben: Moderator Florian Ambrosius, Kommentator Jan Stecker, Experte Kasim Edebali und Expertin Mika Kaul in der Rolle als Fan-Reporterin präsentieren die nachfolgende Partie um 19:00 Uhr live aus dem SAP Garden und damit erstmals in der Geschichte von »RTL NFL« vor Live-Publikum.