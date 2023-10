JVC: Camcorder für Football-Coaching und Spiele in der XFL

Die Football-Liga XFL nutzt JVC-Camcorder für Coaching und Spielanalyse.

Die XFL ist eine Football-Liga in den USA, die mit einem etwas veränderten Reglement im Vergleich zur NFL spielt.

Die XFL ist in praktisch jeder Beziehung sehr viel kleiner als die NFL, die in den USA den American Football dominierent: In der XFL spielen acht Teams, die Saison 2023 dauerte rund drei Monate und die Liga eine von mehreren »Spring Football Ligen«, die zeitlich nicht in Konkurrenz zur NFL-Saison stehen. Einer der Mitbesitzer der XFL ist der Schauspieler Dwayne »The Rock« Johnson. Aber die XFL ist eine durchaus ernst zu nehmende Veranstaltung, das kann man auch daran ablesen, dass viele der Spieler, die in der XFL spielen, auch den Sprung in die NFL schaffen.

Das wäre natürlich nicht möglich, wenn nicht in der XFL auch auf höchstem Niveau trainiert und gespielt würde — und dabei wird unter anderem auch Equipment von JVC verwendet.

Senior Director of Football Technology der XFL ist Brad Campbell. Er setzt auf innovative Lösungen, um das Gesamterlebnis für die Fans der XFL zu verbessern. Campbell, der zuvor mehr als zwei Jahrzehnte in der NFL arbeitete, unter anderem als Videodirektor für die Seattle Seahawks, bringt eine Fülle an Wissen und Erfahrung in seine Rolle bei der XFL ein. Er ist zuständig für die Videoabteilung der Liga, die acht Videomanager umfasst — einen für jedes Team.

Um die Qualität der Inhalte zu gewährleisten, hat Campbell Partnerschaften mit Herstellern wie JVC Professional Video geschlossen. Campbell hat sich dabei unter anderem für JVC-Kameras des Typs GY-HC500SPCU entschieden, das sind Handheld-Camcorder, die sich gut als Sportproduktionskameras eignen und gute interne Streaming-Funktionalität mitbringen.

Die verwendeten Kameras dieses Typs hat Campbell nahtlos in das Catapult-Analysesystem der Liga integriert. Die Kameras sind also essenziell für das Coaching und die Spielanalyse der XFL-Spiele — und sie unterstützen dabei optimiertes Videomanagement und effiziente Datenübertragung.

»Diese Kameras haben alle Konkurrenzmodelle übertroffen— und sie haben uns fantastische Ergebnisse geliefert« sagt Campbell. »Die Benutzerfreundlichkeit, die schnelle Bedienung und die Kompatibilität der Kameras mit unseren bestehenden Systemen haben unseren Videobetrieb erheblich verbessert. Wir waren eine der ersten Organisationen, die die Kameras der 500er-Serie eingeführt haben — und wir waren von Anfang an von ihnen überzeugt. Sie sind perfekt für eine neu gegründete Liga wie unsere — der Preis ist fantastisch und die Qualität entspricht wirklich allem, was ich im professionellen Broadcasting verwendet habe.«

Mit zwei Kameras pro Team haben die Videomanager der Liga die Aufgabe, Spielerdaten, Spielermaterial und Zusammenschnitte von Spielern in Aktion zu sammeln. Diese Inhalte werden dann mit den Spielermanagern der Liga geteilt, die sie für eine Vielzahl von Wiedergabeszenarien verwenden.

»Mit der JVC GY-HC500SPCU sind wir in der Lage, entscheidendes Spielmaterial zu erfassen, dynamische Bildwinkel anzubieten und sogar zusätzliche Berichterstattung für unsere Sendepartner zu liefern«, so Campbell weiter. »Alle Teams arbeiten von einem gemeinsamen Hub im texanischen Arlington aus — außer an den Spieltagen. Wir können dabei Equipment jederzeit problemlos teilen. Dass jedes Team mit dem gleichen Kameramodell arbeitet, vereinfacht das Ganze.«

Brad Campbell erläutert, dass die XFL den Mitarbeitenden im Team die kreative Kontrolle überlässt, welche Technik sie auf dem Spielfeld einsetzen wollen. »Die Agilität unserer Liga erlaubt es uns, mit Technologien zu experimentieren und die Grenzen des Möglichen zu erweitern«, sagt er. »Wir gehen am Spieltag so vor, dass wir unsere Services aufteilen: die beiden Videomanager — einer für jedes Team —, drehen also beim gleichen Spiel nicht beide die gleichen Szenen. Aber beide Teams haben Zugriff auf alle Inhalte. Das macht unser Videoteam sehr viel effizienter — schließlich arbeitet es unter einem engen Zeitplan.«







Für Campbell ist eines der herausragenden Merkmale dieses Videoproduktionssystems die Metadaten-Tagging-Funktion des Camcorders. »Sie fügt sich nahtlos in den datengesteuerten Ansatz der XFL ein«, erklärt er. »Wir haben viel weniger Personal als andere professionelle Ligen, daher brauchen wir eine Möglichkeit, das Material schnell zu integrieren und darauf zuzugreifen. Die GY-HC500SPCU-Kameras ermöglichen uns in Kombination mit der Catapult-Coaching-Software eine effiziente Kategorisierung und den Abruf wichtiger Aufnahmen für das Scouting von Spielern und die Leistungsanalyse. Es ist wirklich wichtig für uns, so schnell arbeiten zu können.«

Die Integration zwischen der JVC GY-HC500SPCU und dem Catapult XOS gibt den Nutzern die Möglichkeit, den Exchange Mode zu nutzen, der Aufnahmen in 720p60 mit anschließendem Export in ein Austauschdateiformat bietet. Laut Campbell ermöglicht der Clip-Continuous-Modus die Kombination von Drills und mehreren Spielzügen in einer Datei, was die Importgeschwindigkeit erhöht. Darüber hinaus ermöglicht das ODK-Metadaten-Tagging (Offense/Defense/Kicks) den Benutzern, die Phasen und Kamerawinkel des Spiels oder Trainings zu markieren, die mit den zugehörigen Clips verknüpft werden können, um eine schnellere und genauere Bearbeitung zu ermöglichen. Und schließlich ermöglichen die beiden Speicherkarten-Slots »uns, eine Hauptkarte zu behalten und die Gewissheit zu haben, dass ein Backup erstellt wird, ohne dass ein externes Aufnahmegerät erforderlich ist«, fügt Campbell hinzu.

Laut Campbell werden die Kameras aber nicht nur für Trainings- und Analyseanwendungen eingesetzt, sondern jeweils auch an das Replay-System der Liga weitergeleitet. Die Aufnahmen werden hierfür an das Hauptquartier in Los Angeles übertragen. Dies beinhaltet auch Aufnahmen von der Seitenlinie und den Endzonen, sowie die Play-by-Play-Berichterstattung.

Campbell benutzt die Aufnahmen mit den JVC-Kameras zudem auch, um ESPN, dem Übertragungspartner der Liga, zusätzliche Inhalte zu liefern. »Wir speisen auch alle unsere Blickwinkel in den Ü-Wagen von ESPN ein«, sagt er. »Und ESPN verwendet tatsächlich eine Menge unserer Aufnahmen — und ich finde, dass das Material auch in der TV-Übertragung wirklich gut aussieht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob man den Unterschied zwischen unserem Material und den Aufnahmen der großen ESPN-Kameras erkennen kann.«

Campbell und sein Team sind auch begeistert dabei, weitere technologische Fortschritte von JVC auszuprobieren. »Wir kratzen noch nicht einmal an der Oberfläche dessen, was diese Kameras vom Standpunkt der Konnektivität aus tun können«, sagt Campbell. »Wir wollen expandieren, und planen dabei, on-site File-Transfer zu nutzen. All diese Dinge, die für Videomanager und -regisseure im College- und Profisport problematisch sind, wollen wir jetzt in Angriff nehmen. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der JVC-Kameras und anderer Innovationen zu nutzen, um unseren Fans weiterhin spannende Football-Spiele zu bieten.«

Es ist auch geplant, die SRT-Technologie der Kameras und Sport-Overlays einzusetzen, die die Übertragungen der Liga aufwerten und das Fan-Erlebnis verbessern sollen.