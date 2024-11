Wie KI die Arbeit der Bildgestaltung verändert

Die Tochter des Papstes – Lucrezia Borgia  Die unglaubliche Geschichte der Papsttochter Lucrezia Borgia spielt in einer der skandalösesten Phasen der Renaissance. Unter der intriganten Herrschaft ihres Vaters, Papst Alexander VI., wird Lucrezia gezielt von diesem und ihrem Bruder für politische Ziele benutzt, später als Giftmörderin und inzestuöse Femme fatale verleumdet. Die wahre Lucrezia interessiert nur wenige. Erstausstrahlung am 16. November um 20:15 auf Arte. Ab dann auch in der Mediathek verfügbar.