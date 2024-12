RefCam im Klassiker

Mit der RefCam wurde das Fußballpiel Bayern gegen Dortmund aus der Perspektive des Schiedsrichters aufgenommen. Die besten Eindrücke dieser Kameraeinstellung sind nun verfügbar.

Die RefCam liefert Bilder aus der Perspektive des Schiedsrichters: Sie wird am Kopf montiert und zeichnet die Kommunikation mit Spielern, Assistenten und dem Video-Assistenten auf, ebenso auch die Laufwege.







Während des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund kam die RefCam zum Einsatz. Sie lieferte keine Live-Bilder, aber im Anschluss an das Spiel wurden verschiedene Interaktionen veröffentlicht, etwa die Seitenwahl mit den Kapitänen Nico Schlotterbeck und Manuel Neuer sowie Kommunikationssituationen zwischen Jablonski und Spielern. Ein Beispiel ist auch ein Wortwechsel mit BVB-Torhüter Gregor Kobel, bei dem der Schiedsrichter deeskalierend wirkte.

Die Technologie der RefCam zielt darauf ab, die Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern transparenter zu gestalten und Fans einen ungewohnten Blickwinkel auf das Spielgeschehen zu bieten.

Technische Details

Im Rahmen eines Joint Ventures namens In-YS (In Your Shoes) hat Riedel Communications die RefCam gemeinsam mit den Schiedsrichtern Patrick Kessel und Nicolas Winter entwickelt. Die Schiedsrichter-Kamera besteht aus einer am Kopf getragenen Kamera, die mit einem Übertragungssystem integriert ist. Da die Kopfbedeckung mit nur 6 Gramm ultraleicht ist, ist sie für den Träger kaum spürbar. Das System ist in einer Live- und einer reinen Aufzeichnungsversion erhältlich und verfügt über eine Stummschaltungs- und Abschaltfunktion für das Mikrofon, um die Privatsphäre des Schiedsrichters, der das System nutzt, zu gewährleisten.

Weitere Infos zur RefCam liefert diese Meldung.