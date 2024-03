RefCam bei der SportsInnovation

Das Schiedsrichter-Kamerasystem RefCam von Riedel Communications – zu sehen bei der SportsInnovation.

Das Schiedsrichter-Kamerasystem RefCam von Riedel Communications feierte kürzlich beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt und markierte damit einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Sportberichterstattung. Das RefCam-System, das von Fußball-Schiedsrichter Daniel Schlager getragen wurde, ermöglichte es, das Spiel aus der Sicht des Schiedsrichters aus nächster Nähe zu verfolgen. Diese Initiative soll den Fans einen einzigartigen Blick auf das Geschehen auf dem Spielfeld bieten und die komplizierten Herausforderungen verdeutlichen, denen sich die Schiedsrichter stellen müssen.

Im Rahmen eines Joint Ventures namens In-YS (In Your Shoes) hat Riedel Communications gemeinsam mit den Schiedsrichtern Patrick Kessel und Nicolas Winter die RefCam entwickelt. Diese Partnerschaft stellte sicher, dass das Kamerasystem mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Bedenken der Schiedsrichter hinsichtlich des Einsatzes einer solchen Technologie entwickelt wurde.







»Wir wollen das Spiel nicht verändern; unser Ziel ist es, neue Perspektiven zu schaffen und die Transparenz der Arbeit von Schiedsrichtern weiter zu erhöhen«, so Nicolas Winter, Mitbegründer und Geschäftsführer von In-YS. »Unsere Kamera zeigt die unvermittelte Realität, die wahre Geschwindigkeit, in der wir Entscheidungen treffen müssen. Wir hoffen, dass dies die Wertschätzung unserer Arbeit bei Fans und Sportlern erhöht – und dem derzeitigen Mangel an jungen Schiedsrichtern entgegenwirkt.«

RefCam besteht aus einer am Kopf getragenen Kamera, die mit einem Übertragungssystem integriert ist. Da die Kopfbedeckung mit nur 6 Gramm ultraleicht ist, ist sie für den Träger kaum spürbar. Das System ist in einer Live- und einer reinen Aufzeichnungsversion erhältlich und verfügt über eine Stummschaltungs- und Abschaltfunktion für das Mikrofon, um die Privatsphäre des Schiedsrichters, der das System nutzt, zu gewährleisten.

»RefCam ist eine Riedel-Innovation durch und durch«, sagt Jan Schaffner, Program Manager, Riedel Communications. »Nach diesem erfolgreichen Bundesliga-Debüt werden wir in Zusammenarbeit mit den Bundesliga-Verantwortlichen eine gründliche Überprüfung der RefCam-Leistung durchführen. Diese Evaluierung wird alle notwendigen Anpassungen bestimmen, um die Technologie für den zukünftigen Einsatz zu optimieren.«







In Zukunft wird RefCam ein Angebot von Riedels Managed Technology Division sein, die sich darauf spezialisiert hat, Technologien zu liefern, die durch den Support des Riedel Team qualifizierter Ingenieure ergänzt werden. Diese Abteilung spielte bereits eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer zuverlässigen Kommunikationsinfrastruktur für Bundesliga-Schiedsrichter.

»Unsere RefCam stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Live-Übertragung von Sport dar«, so Schaffner weiter. »Dieses innovative System verspricht, die Art und Weise, wie Fans Sport erleben, zu verändern und Riedels Status als Pionier im Bereich der Kommunikations- und Übertragungstechnologie weiter zu festigen.«