SportsInnovation 2022: Im Zeichen der Medienproduktion

Tim Achberger von der DFL-Tochterfirma Sportcast gibt im Video einen Überblick über innovative Kamera- und Produktionssysteme.

Das erste »Innovationsspiel« auf der SportsInnovation 2022 widmete sich dem Thema »Broadcast & Content«. Auf dem Rasen der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena standen sich die Frauen des 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach gegenüber — währenddessen konnten die Experten von der Bühne nicht nur den Verlauf dieses Fußballspiels betrachten, sondern an diesem Beispiel auch die Live-Demonstration von Zukunftstechnologien in der Übertragungstechnik und Aufbereitung digitaler Inhalte in der praktischen Umsetzung sehen.

 





90 Kameras waren im Stadion installiert; im Broadcast-Bereich kamen verschiedene Spezialsysteme zum Einsatz, wie zum Beispiel:

eine mit Kamera ausgestattete Mini-Drohne, die beide Teams vor Anpfiff auf den Rasen begleitete eine Railcam, die am Spielfeldrand in hoher Geschwindigkeit auf Rasenhöhe entlangfährt die Rocketcam, die unter dem Stadiondach parallel zum Spielfeld geführt wird die Starcam, die einen Spieler automatisiert verfolgen kann zwei parallel operierende Aerial-Camera-Systeme, die für ein Kurzinterview mit einer Spielerin auf dem Rasen eingesetzt wurde eine Remote-Camera, die dezentral von Hannover aus gesteuert wurde ein Vertical-Video-Setup für die Produktion eines Signals im 9:16-Format



Des Weiteren stellte Achberger eine 5G-Anwendung mit direkter Cloud-Übertragung der Spielbilder vor. Eine neuartige Augmented-Reality-Anwendung lieferte Informationen zu einzelnen Spielerinnen im Live-Bild — die angezeigten Daten bewegten sich mit der jeweiligen Spielerin über den Platz. Alle diese Kamera- und Produktionssysteme erhöhen die Flexibilität und Vielfalt in der Live-Produktion.