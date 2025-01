44p: Von Fiction bis Fußball

In Köln-Mülheim ist entlang der Schanzenstraße ein Kreativquartier entstanden, in dem viele Medienschaffende tätig sind. Auch 44p hat dort Anfang 2023 seine Räume bezogen – und sich seither sukzessive zu einer festen Größe in Köln entwickelt.

Hinter dem Unternehmen stehen Mido Fayad, Thomas Harscheidt, Wilfried Klinke und Jürgen Mölders, vier erfahrene TV-Experten aus Management, Content, Produktion und Technik.

Das ehemalige Führungsteam von CBC, dem damaligen technischen Dienstleister von RTL, setzt mit 44p auf die Vorteile eines kleineren Betriebs. »Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, schnelle Umsetzung. Es ist wie Speedbootfahren.«, sagt Thomas Harscheidt, »Und das können wir nun in einem überschaubaren Team mit über 30 Kolleginnen und Kollegen täglich tun.« Gestartet ist 44p als Beratungsteam. »Einer unserer Kunden ist Central European Media Enterprise (CME)«, so Thomas Harscheidt. Dieses Unternehmen betreibt in sechs süd- und osteuropäischen Ländern Sender unter anderem RTL Kroatien. Mido Fayad ergänzt: „Wir beraten gerne, aber wir mögen auch das Operative. So bauten wir bereits zu Beginn unserer Gründung eine Produktions-Unit in Köln auf.«

Team 44p Mit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat 44p schon eine beachtliche Größe. »Wir haben wenige Freie und arbeiten überwiegend mit Festangestellten«, erläutert Thomas Harscheidt. »Unser Team kann nicht nur mitgestalten, es soll auch mitgestalten, und dafür ist aus unserer Sicht eine Festanstellung durchaus sinnvoll« Insgesamt bemüht sich 44p um eine gute Teammischung mit jungen, wilden und älteren, erfahreneren Mitarbeitenden. Zudem bildet 44p auch aus. »Wir betrachten uns schon ein bisschen als Talent Scouts, wobei es nicht nur um die guten Noten geht, sondern vielmehr um Wollen, Können und Persönlichkeit«, so Thomas Harscheidt

Produktionsüberblick

Die beiden Bereiche, die 44p in der Postproduktion hauptsächlich bedient, sind Sport und Unterhaltung. Das ist eine große Bandbreite, »und genau das macht uns Spaß«, sagt Thomas Harscheidt. Während sich 44p im Unterhaltungsbereich um Formate wie »Das perfekte Dinner« oder die 80-teilige Daily Fiction »Für alle Fälle Familie« kümmert, konzentriert sich 44p beim Sport insbesondere auf Fußball und Eishockey.

Für Sportcast bzw. die DFL realisiert 44p die Qualitätskontrolle der UHD–HDR-Topspiele. Das sind in der Regel zwei Spiele pro Woche.

Fokus Sportproduktion

Im Sportbereich realisiert 44p viele Zusammenfassungen von Fußballspielen der 1. und 2. Bundesliga, und auch Eishockey. Ein wichtiger Kunde hier ist Holger Pfandt und sein Unternehmen Pfandtastisch, das Beiträge u.a. fürs »Aktuelle Sportstudio« zuliefert. »Hier hat sich eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt «, sagt Thomas Harscheidt.

In der Regel sind es drei bis vier Spiele, die 44p pro Woche produziert, »und deshalb war uns eine gute Leitungsanbindung sehr wichtig: Einmal ans Bundesliga-Netz über Vidi/Sportcast, aber auch an andere Anbieter wie Net Cologne, Colt, Telekom, MTI und weitere«, erläutert Mido Fayad.

Das ist essenziell für den Livebetrieb und die Highlight-Schnitte, für die Signale zeitnah empfangen und wieder ausgespielt werden müssen. Wenn es zeitlich ganz eng wird, ist 44p auch in der Lage, Beiträge direkt in die Sendung live einzuspielen und zu kommentieren.

Fokus Unterhaltungsproduktion

Für das »Das perfekte Dinner« auf Vox realisiert 44p die komplette Postproduktion und -vertonung. »Das ist nicht nur eine wunderbare Produktion, sondern auch eine aufwändige, bei der sehr viel Material verarbeitet werden muss«, sagt Thomas Harscheidt. Bei der Multikamera-Produktion wird überwiegend in XDCam aufgezeichnet, sodass der Ingest zum Großteil per XDCam-Discs stattfindet. Im nächsten Bearbeitungsschritt wird mit Adobe Premiere Pro geschnitten, wobei als Speicher Elements mit der Media Library genutzt wird. »Die Vertonung spielt bei diesem Format eine wichtige Rolle. Hier setzen wir Avid ProTools ein«, ergänzt Mido Fayad.

Für die Bavaria verantwortet 44p die Postproduktion der Daily Fiction »Für alle Fälle Familie. Dabei handelt es sich um eine UHD-/HDR-Produktion. 44p hat jetzt auch in ein Baselight-Gradingssystem investiert und setzt es nun für diese Soap ein. Die neue Gradingsuite wurde im Sommer speziell nach den Vorgaben für eine neutrale Umgebung installiert und ist seither fast durchgehend im Einsatz.

