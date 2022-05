Fußball-WM 2022: Gemeinsames Sendezentrum von ARD und ZDF

Bei der kommenden Fußball-WM im Spätherbst 2022 werden ARD und ZDF ein gemeinsames Sendezentrum in Mainz errichten.

Es ist noch eine Weile hin, aber wenn vom 21.11. bis 18. 12.2022 die Fußball-WM in Qatar ausgetragen wird, dann werden — wie in den früheren Jahren auch praktiziert — ARD und ZDF im Wechsel für die deutschen Zuschauer berichten.

Dabei werden die öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Jahr von einem gemeinsamen Sendezentrum beim ZDF in Mainz aus arbeiten.

Produktion, Technik und Redaktion von ARD und ZDF arbeiten dabei im gemeinsamen Sendezentrum Hand in Hand.

Die Federführung für die ARD-Berichterstattung wird dabei beim SWR liegen. Der SWR hat neben der redaktionellen Verantwortung für die ARD-Programmangebote im Radio, Fernsehen und in den digitalen Ausspielwegen auch die technische Gesamtfederführung für ARD und ZDF.

Im Nationalen Broadcast Center (NBC) werden die Sendungen redaktionell geplant und verantwortet. Da kaum ein Austragungsland so umstritten ist wie Qatar, soll die öffentlich-rechtliche Fußballberichterstattung mit Dokumentationen und Hintergrundberichten begleitet werden, teilen die Sender mit.

Für die ARD werden dabei SWR-Korrespondenten aus dem ARD-Studio Kairo zusätzliche Einblicke und Hintergründe zu Qatar ermöglichen. Im Vorfeld der WM ist eine Presenter-Reportage mit Thomas Hitzlsperger geplant, die im ersten Programm gezeigt werden soll, im Anschluss soll eine vertiefende, investigative »Story im Ersten« ins Programm kommen.

Auch in puncto Geschlechterdebatte will der SWR Marken setzen: Christina Graf wird als erste Frau in der ARD WM-Spiele live kommentieren, Lea Wagner wird vor Ort über die deutsche Nationalmannschaft berichten.

Im Hörfunk wird das Endspiel erstmals in der Geschichte auch von einer Frau reportiert werden, im TV-Programm wird Tom Bartels vom SWR — nach 2014 — sein zweites WM-Finale kommentieren.

Konkrete Termine

Schon früh nach der Auslosung der Endrundengruppen am Freitag, 1. April 2022, in Doha haben sich ARD und ZDF auf die Verteilung der Gruppenspiele bei der Fußball-WM 2022 in Qatar verständigt. So überträgt das ZDF am Montag, 21. November 2022, um 17.00 Uhr live das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Qatar und Ecuador sowie am 27. November 2022 um 20.00 Uhr das Gruppenspiel Deutschland – Spanien.

Die ARD zeigt zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live im Ersten und in der ARD-Mediathek: Am 23. November 2022 um 14.00 Uhr die Begegnung des DFB-Teams gegen Japan sowie am 1. Dezember 2022 das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft um 20.00 Uhr. Wer der Gegner in dieser Partie sein wird, Costa Rica oder Neuseeland, wird erst am 14. Juni 2022 im letzten internationalen WM-Play-Off-Spiel ermittelt.

Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde überträgt das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale, die ARD zeigt ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Das WM-Finale am 4. Advent, also am Sonntag, 18. Dezember 2022, um 16.00 Uhr ist ebenfalls live im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen.