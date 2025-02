Berlinale: EFM, Series Market und Pitches

Das Berlinale Series Market Selects Label präsentiert 17 Serien aus 15 Ländern; der European Film Market mit den EFM Industry Sessions diskutiert aktuelle Trends; der Co-Production Market organisiert Pitches.

Berlinale Series Market 2025

Der Berlinale Series Market ist der Boutiquemarkt des EFM (European Film Market) für serielle Inhalte aus aller Welt. Unter dem Flagship-Label Berlinale Series Market Selects werden Serien mit hohem Marktpotenzial präsentiert. Z

um Programm gehören außerdem ein Konferenzprogramm und internationale Showcases. Vom 16. bis 19. Februar 2025 treffen sich im CinemaxX am Potsdamer Platz und im Gropius Bau wieder Branchenexpert_innen, Kreative, Einkäufer_innen und Verleiher_innen. Erneut finden innerhalb des Berlinale Series Market-Programm die Co-Pro Series Pitches, organisiert vom Berlinale Co-Production Market, statt. Spanien als »Country in Focus« beim European Film Market 2025 präsentiert interessierten Co-Produzent_innen ebenfalls vier neue Serienprojekte in Entwicklung, die von ihren jeweiligen Creators und Produzent_innen gepitcht werden.

»In diesem Jahr rückt der Berlinale Series Market die komplexe, vielschichtige Darstellung von Frauen in den Fokus und legt besonderen Wert auf Geschichten, die die Vielfalt der menschlichen Erfahrung widerspiegeln«, sagt Tanja Meissner, Direktorin Berlinale Pro.

Den Wandel navigieren

Im Rahmen des Konferenzprogramms des Berlinale Series Market wird Guy Bisson von Ampere Analysis traditionell mit einer ausführlichen Präsentation über den aktuellen Stand der TV-Branche eröffnen. Es folgt eine Podiumsdiskussion über die ständige Neuerfindung von Streamern und Sendern in der sich schnell verändernden Medienlandschaft. Sowohl die traditionellen Fernsehsender als auch die Streaming-Plattformen müssen neue Wege finden, um relevant zu bleiben und ihr Publikum anzusprechen. Für die Sender bedeutet dies, dass sie mit neuen Formaten und hybriden Modellen experimentieren, während die Streaming-Anbieter sich zunehmend auf Originalinhalte und globale IPs konzentrieren, um sich im Markt abzuheben. In diesem Panel werden unterschiedliche Perspektiven zu diesem Thema eingebracht. Alle Talks werden von Variety, dem Medienpartner des Berlinale Series Market, moderiert.

Die Rolle der unabhängigen Produzent_innen wird immer komplexer, da kleine Produktionsfirmen von großen Verleihern und Streaming-Plattformen übernommen werden. Sie stehen vor der Herausforderung, Kreativität mit Markenidentität und Marktanforderungen in Einklang zu bringen. Bieten diese Partnerschaften mehr kreative Freiheit und Zugang zu Ressourcen, oder besteht die Gefahr einer Einheits-Kultur, die für alle passen soll? In diesem Talk wird erörtert, wie Produzent_innen und Verleiher_innen ein Gleichgewicht zwischen künstlerischer Freiheit und kommerziellem Erfolg herstellen können.

Der Showcase »Up Next: Germany« präsentiert die interessantesten Serienprojekte des kommenden Jahres aus Deutschland. Mit dabei sind »Parallel Me« über die magische Reise einer jungen Frau durch verschiedene Versionen ihres Lebens, »Euphorie«, basierend auf dem Originalformat Euphoria des israelischen Kabelsenders HOT, und »All In«, das einer jungen Muslima folgt, die im verbotenen Poker-Milieu für ihren Traum, Astronautin zu werden, alles riskiert und die investigative Dokumentar-Koproduktion »Das Nazi Kartell«, darüber, wie Bolivien mit Hilfe eines berüchtigten Nazis zum ersten Narco-Staat wurde.

Serien im öffentlichen Programm der Berlinale

Mit »Underage« (Brasilien) in der Sektion Generation, »Other People’s Money« (Deutschland, Österreich, Dänemark) im Panorama und »The Narrow Road to the Deep North« (Australien, USA) im Berlinale Special werden drei Serien im öffentlichen Programm der Berlinale präsentiert.

Berlinale Series Market Selects

Das Flagship-Label Berlinale Series Market Selects präsentiert 17 Titel, die von Biopics, Krimis und dunklen Komödien bis hin zu Dramen, Thrillern und Krimis reichen. In diesem Jahr kommen die Serien aus Australien/USA, Brasilien, Estland/Ukraine, Frankreich, Griechenland, Island, Kanada, Norwegen, Portugal/Polen, Spanien, Südafrika, Südkorea und Neuseeland.

Co-Pro Series 2025: Zehn internationale Serienprojekte im Pitch

Am 18. und 19. Februar organisiert der Berlinale Co-Production Market zum elften Mal Co-Pro Series, bestehend aus einer Pitch-Veranstaltung, Meetings und Networking rund um die eigens kuratierte Auswahl von zehn internationalen, vielversprechenden Serienprojekten, die hier interessierten Partner*innen präsentiert wird.

Die Pitches werden am 18. Februar morgens im CinemaxX stattfinden, gefolgt von einer Networking-Veranstaltung und mehreren hundert geplanten Einzel-Meetings, die im Octogon am Leipziger Platz 14 stattfinden werden.

Zehn hochkarätige Serienprojekte aus Europa sowie Brasilien, Neuseeland, Kanada und den USA hat das Team des Berlinale Co-Production Market unter Leitung von Martina Bleis für diese Edition eingeladen.

Autorin und Creator Maja Jul Larsen, bekannt für »Borgen, The Legacy«, und zuletzt bei Co-Pro Series mit der mehrfach ausgezeichneten Serie »Cry Wolf«, und Regisseurin Charlotte Sieling gehören zu den renommierten Namen hinter dem dänischen Drama »The Best of Families«, das von Apple Tree Productions vorgestellt wird. Hier geht es um den Einfluss einer Chemiefabrik auf das Leben verschiedener Familien und die Natur in den 1950er-Jahren. Aus Brasilien und den USA kommt mit »Miami Wildlife« eine Serie über einen ungewöhnlichen Drogenboss, bei der u.a. Fernando Meirelles Regie führen wird.

Eine weitere Drogenkarriere, allerdings im Wien der Jahrtausendwende und basierend auf der wahren Geschichte einer alleinstehenden Mutter als Chefin eines großen Haschisch-Rings, kommt mit »Shit Happens« aus Österreich. Jüngst mit dem Emmy für seine letzte Serien-Co-Regie ausgezeichnet, widmet sich Autor und Regisseur Julian Pörksen in »Die Experten« einer Umsetzung von Merle Krögers gleichnamigem Roman über deutsche Raketen-Wissenschaftler im Ägypten der 1960er-Jahre, Spionage und die politisch angespannte Situation in der Region. Aus der Schweiz kommt mit »The Guard« eine im Vatikan spielende Krimiserie um Mitglieder der Schweizer Garde und schmutzige Machenschaften innerhalb des Klerus.

Präsentiert wird im Rahmen einer Kooperation mit Series Mania außerdem das slowakisch-tschechisch-deutsche Projekt »Our People«, das 2024 in Lille als Bestes Pitchprojekt ausgezeichnet wurde und bereits einige bedeutende Partnerschaften knüpfen konnte. Nun sucht es weitere Partner_innen, um die Finanzierung zu komplettieren.

Auch einige englischsprachige Serienprojekte werden dieses Jahr bei Co-Pro Series auf der Bühne vorgestellt: Mit »Ruth’s Ghosts« bringt Jennifer Fox einen dystopischen, wenn auch mit aktuellen Bezügen gespickten Stoff über Abtreibung, Selbstbestimmung und Gerichtsbarkeit in den USA nach Berlin. »Lucy. Maud.« taucht in die komplexe Lebensgeschichte der kanadischen Erfolgsautorin L.M. Montgomery ein, deren internationaler Bestseller »Anne auf Green Gables« zur Schullektüre in einigen Ländern gehört und bereits zweifach als weltweiter Serienerfolg verfilmt wurde.

Dynamisch und mit dunklem Humor zeigt »Recipes of a Nervous Breakdown« der renommierten irischen Produktionsfirma Deadpan Pictures die wahre Geschichte der erfolgreichen Köchin und Autorin Sophie White, die in jungen Jahren mit einem überraschenden psychischen Zusammenbruch umzugehen lernen muss. Um ein bewegtes Leben zwischen Erfolg, Freiheit und persönlichen Rückschlägen geht es schließlich in »Sk8 or Die«, der Geschichte des bekannten neuseeländischen Barfuß-Skateboarders Lee Ralph, die von den mehrfach ausgezeichneten Creators Tom Hern und Halaifonua Finau geschrieben und produziert wird.

Co-Pro Series findet dieses Jahr zum elften Mal statt. Potenzielle Koproduzent_innen und interessierte Finanzierungspartner_innen haben sich bereits angemeldet, und die Plätze für die gesamte Veranstaltung, inklusive Pitches, Get-Together und Meetings, sind ausgebucht.

Das Networking Get-Together im Anschluss an die Co-Pro Series Pitches findet in Kooperation mit dem Czech Audiovisual Fund statt.

EFM Industry Sessions & Producers Hub 2025

Als erster großer Markt des Jahres bietet der European Film Market mit den EFM Industry Sessions (14.-18.02.2025) eine Bühne, um die Trends und Ideen zu diskutieren, die die Branche im kommenden Filmjahr beschäftigen werden. Sie umfassen ein vielfältiges Branchenprogramm bestehend aus Talks, Roundtables, Masterclasses und interaktiven Workshops im Zusammenhang mit dem DocSalon und dem Archive Market, dem Innovation Hub sowie dem EFM Startup Programm.

Ziel der EFM Industry Sessions ist der Wissenstransfer, die Förderung von praxisorientiertem Lernen, Networking, Austausch und Inspiration sowie die Eröffnung neuer Perspektiven.

Internationale Expert_innen aus verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft geben wertvolle Einblicke und Impulse zu Themen wie die Zukunft des europäischen Kinos, die globale Finanzierungssituation, der Einfluss neuer Technologien auf die Branchenprozesse, Macrotrends und Herausforderungen in der Produktionslandschaft, innovative Vermarktungsstrategien bei der Filmauswertung, interessante Tools und Geschäftsmodelle aus der Gamesbranche sowie Chancengleichheit und Frauen in Führungspositionen.

Beim diesjährigen EFM Producers Hub im Gropius Bau wird es 14 interaktive Panels und Workshops für Produzent_innen geben, die erfahrene und bekannte internationale Expert_innen ausrichten, darunter Microsoft mit Fokus auf KI, Vimeo, Publikum.io, ACE Producers, EAVE, European Producers Club, FilmChain, Usheru, EcoProd und Eurimages.

In Panels und Workshops wird das Thema Künstliche Intelligenz aufgegriffen.