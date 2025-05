FilmLight Awards 2025

Die FilmLight Colour Awards finden zum fünften Mal statt. Coloristen, Produktionsfirmen und Studios können bis zum 31. Juli 2025 ihre Beiträge einreichen.

Die Awards stehen Coloristen offen, die mit jedem beliebigen Grading-System arbeiten, und werden von einer Jury aus renommierten Kameraleuten, Coloristen, Medienexperten und Branchenvertretern unabhängig bewertet.

Auch in diesem Jahr können Coloristen ihre Lieblingsprojekte in sechs Kategorien einreichen.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2021 haben sich die FilmLight Colour Awards zu einer festen Größe entwickelt und verzeichneten 2024 mehr als 500 Einreichungen aus über 48 Ländern.







Im vergangenen Jahr hat FilmLight die Kategorie »Nachwuchstalente« hinzugefügt, um die Arbeit einer neuen Generation von Coloristen zu fördern. Gewonnen hat der freiberufliche Colorist Douglas Dutton für seine Arbeit an dem Werbespot »Baltic, Harmonical Diffraction«.

»Es ist eine große Ehre, als Gewinner in der Kategorie ‚Emerging Talent‘ ausgewählt worden zu sein«, so Dutton. »Die Anerkennung von Menschen, zu denen ich in der Branche aufschaue, ist ein phänomenales Gefühl. Vielen Dank an FilmLight für die Organisation dieser unglaublichen Veranstaltung.«

Die Gewinner 2025 werden im Rahmen einer speziellen Zeremonie auf der EnergaCamerimage am Sonntag, dem 16. November 2025, bekannt gegeben, wo ihre Projekte Kameraleuten, Coloristen und Kreativen, die das Festival besuchen, vorgestellt werden. Als Anerkennung für ihre Leistung erhalten alle Gewinner 2025 außerdem eine einjährige Lizenz für Baselight M, die neue macOS-Version des Baselight-Grading-Systems von FilmLight.

Die Preise werden von FilmLight in Zusammenarbeit mit EnergaCamerimage vergeben und organisiert. Unterstützt wird die Veranstaltung von diversen Verbänden und Vereinigungen.

Weitere Informationen gibt es hier.