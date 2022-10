Nominierte Beiträge für die FilmLight Colour Awards

25 nominierte Beiträge in fünf Kategorien benannte die Jury für die FilmLight Colour Awards.

Im zweiten Jahr des Wettbewerbs um die talentiertesten Coloristinnen und Coloristen wurden mehr als 300 Beiträge aus 36 Ländern weltweit eingereicht. Die Jury gab nun eine Auswahlliste mit 25 bemerkenswerten Projekten in fünf Kategorien bekannt. Die Gewinner der Kategorien für die FilmLight Colour Awards werden am 13. November 2022 beim Festival Camerimage in Polen bekannt gegeben.

Der FilmLight Colour Award steht den Colorists unabhängig von der jeweils verwendeten Grading-Plattform offen, die Jury setzt sich aus international bekannten Filmemachern und Colorists zusammen.

»Ich bin beeindruckt von den Einsendungen zu den FilmLight Colour Awards in diesem Jahr«, sagt Jurymitglied Stephen Lighthill, Präsident des ASC. »Alle Beiträge zeugen von enormem Einsatz und Talent. Als Kameramann hat mir die Juryarbeit viel Spaß gemacht. Bei der Betrachtung der Beiträge ist mir aufgefallen, wie die Colorists die verschiedenen Ebenen nutzen, um die erzählte Geschichte zu unterstreichen. Ich freue mich darauf, die Gewinner bei der Preisverleihung auf der Camerimage im Kreise unserer Kollegen zu feiern.«

Nominierte in der Kategorie Kinofilm

»Being the Ricardos«, Colorist Ian Vertovec realisiert bei Light Iron.

»Dune«, Colorist David Cole realisiert bei FotoKem.

»No Time to Die«, Colorist Matt Wallach realisiert bei Company 3.

»Three Thousand Years of Longing« Colorist Eric Whipp realisiert bei Alter Ego.

»West Side Story«, Colorist Michael Hatzer realisiert bei Picture Shop.

Nominierte in der Kategorie TV-Serien und Mehrteiler

»Euphoria« Staffel 2, Colorist Tom Poole realisiert bei Company 3.

»Landscapers« komplette Staffel, Colorist Thomas Urbye realisiert bei The Look.

»The Man Who Fell to Earth — Cracked Actor«, Colorist Samuel Chynoweth realisiert bei Picture Shop.

»Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty« komplette Staffel, Colorist Walter Volpatto realisiert bei Company 3.

»Your Attention Please« – Staffel 3, »Volume 9«, Colorist Clinton Homuth realisiert bei Artjail.

Nominierte in der Kategorie Commercials

Apple, »Data Auction«, Colorist Ondřej Štibingr realisiert bei Universal Production Partners (UPP).

Porsche, Jürgen Aigner, »One of Us«, Colorist Toby Tomkins realisiert bei Cheat.

Rom, »Immortal«, Colorist Wade Odlum realisiert bei Alter Ego.

Schweppes, »Let’s Schweppes«, Colorist Manuel Portschy.

Stonewall, »Proud Mistletoe«, Colorist Peter Oppersdorff realisiert bei The Mill.

Nominierte in der Kategorie Music Video

Alaskan Tapes, »Wake«, Colorist Clinton Homuth realisiert bei Artjail.

Ásgeir, »Snowblind«, Colorist Marina Starke.

Rachel Reis, »Lovezinho«, Colorist Ana Escorse realisiert bei Studio Feather.

Swedish House Mafia & The Weekend, »Moth to a Flame«, Colorist Daniel Levy realisiert bei Rascal Post.

The Burning Young, »Quiet Night«, Colorist Parker Jarvie realisiert bei Company 3.

Spotlight: Unsung Talents

»Cantando en las azoteas«, Colorist Seth Ricart realisiert bei RCO.

»Dear Mr. Führer«, Colorist Aljoscha Hoffmann realisiert bei CinePostproduction.

»Golden Boy«, Colorist Nikola Stefanović realisiert bei The Mill Shanghai.

»Shoebox«, Colorist Mahak Gupta realisiert bei Bridge PostWorks.

»We Might As Well Be Dead«, Colorist Marina Starke.