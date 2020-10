News: Kurz und knackig – KW 43/2020

Die Majorität der in Köln gegründeten Deutschen Produktionsunion (DPU) hält die HPR Holding von Jürgen Hepp, Anteile hat Lodge of Levity (Jens Bujar, Florian Wieder). Die Geschäfte führen Ex Sat1-Unterhaltungschef Uwe Schlindwein, Alexander Isadi und Hepp. Produziert werden Shows u.a. mit Ralf Schmitz, Jenke von Wilmsdorff.