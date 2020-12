MicroLED-TV für Consumer

Samsung bietet ein erstes Luxus-Modell eines Consumer-MicroLED-TV-Geräts an.

Zur Consumer-Messe CES2018 hatte Samsung eine neue Technologie vorgestellt: MicroLED (Meldung). Es gab seither schon Produkte auf Basis dieser Technologie, aber bislang ausschließlich für den Profi-Markt (Meldung).

Offenbar ist die Technologie aber nun so weit ausgereift, dass Samsung mit dem Consumer-Rollout beginnen will: In Korea hat der Hersteller vor wenigen Tagen einen ersten 110-Zoll-Bildschirm auf MicroLED-Basis präsentiert. Der soll ab dem ersten Quartal 2021 verfügbar werden.

Bildgebendes Element der MicroLED-Technologie sind LEDs im Mikrometer-Bereich, die somit deutlich kleiner sind als »normale« LEDs.

Diese integrierten LEDs ermöglichen selbstleuchtende Displays, die ohne Hintergrundbeleuchtung und Farbfilter auskommen. Die Technologie soll eine klare, scharfe Bildwiedergabe erlauben, ohne dass es Einschränkungen in Größe, Auflösung und Form der daraus aufgebauten Displays gebe. Somit ist das nun angekündigte selbstleuchtende TV-Gerät mit 110-Zoll-Display nur ein Beispiel dafür, was mit der MicroLED-Technologie prinzipiell möglich wird.

Damit das Ganze im Consumer-Markt so richtig einschlagen kann, müsste aber auch der Preis in Consumer-Regionen wandern. Hier gibt es aber — vorsichtig formuliert — noch Spielraum: 129.000 Euro will Samsung für das erste MicroLED-TV-Gerät verlangen. Die neue Technologie bleibt also vorerst wohl einer exklusiveren Kundschaft vorbehalten.

Erstes MicroLED-Produkt: The Wall

»The Wall«, die erste MicroLED-Produktfamilie, ermöglicht Bildlösungen im Profi-Bereich. Damit kann man aus einzelnen Modulen eine riesige Bildwand zusammenstellen. Die Installation und Kalibrierung dieser Lösung erfordert professionelle Hilfe.

The Wall besteht aus einzelnen Modulen, die rund 80 x 45 x 7 cm groß sind und rund 12,5 kg wiegen. Sie können nahtlos zu Bildwänden kombiniert werden.





Erstes Consumer-Modell

Anders als die einzelnen Module von The Wall ist das nun angekündigte 110-Zoll-Consumer-Gerät wie ein klassisches Samsung TV-Gerät konzipiert. Die integrierten Video- und Audio-Funktionen sind, ebenso wie weitere intelligente Features, direkt nach dem Auspacken und Einschalten verfügbar — wobei die Installation und eine persönliche Einweisung bei dem avisierten Preis sicher auch kein Problem wären …

Technologie

In puncto Energiebedarf und Nachhaltigkeit schlägt die MicroLED-Technologie klassische LED-Displays. Die neue Technologie bietet auch in Sachen Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit wesentlich mehr, wie auch in puncto Aspekte Lichtausbeute, Lebensdauer und Energieverbrauch, so Samsung.

Die integrierten MicroLEDs werden aus anorganischen Materialien hergestellt, was sie nicht nur langlebig, sondern auch sehr strapazierfähig machen. Die durchschnittliche Lebensdauer einer solchen Diode liegt bei bis zu 100.000 Stunden, beziehungsweise — bei üblicher Nutzung – bei mehr als einem Jahrzehnt, so Samsung.

MicroLED setzt aus Sicht von Samsung einen neuen Standard in Sachen Display-Technologie — man spricht gar von einer »neuen Ära«.

Verglichen mit anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen Bildschirmtechnologien weist MicroLED auch eine noch größere Farbpalette und verbesserte Helligkeitswerte auf. Der Schlüssel hierzu liegt in den selbstleuchtenden und winzig kleinen Dioden.

Helligkeit und Farbe eines MicroLED-Geräts entstehen innerhalb der eigenen Pixelstrukturen. Die dabei möglichen Bilder stellen laut Hersteller 100 Prozent des DCI- und Adobe-RGB-Farbraums dar.

Der 110 Zoll MicroLED ist mit einem speziellen, neuen KI-basierten Bildprozessor ausgestattet, der hochauflösende 4K-HDR-Inhalte aufbereite, so der Hersteller.

Consumer wollen größere Schirme

Im ablaufenden Jahr ist das Interesse an Großbild-TVs laut Samsung weiter rapide gestiegen. Mit der Markteinführung des 110 Zoll MicroLED will Samsung nun also »ein atemberaubendes Seherlebnis auf dem extragroßen TV-Bildschirm der nächsten Generation« anbieten.

Immersives Erlebnis

Der Bildschirm des 110 Zoll Micro LED nimmt 99,99% der Frontseite des Gerätes ein und schafft so ein besonders immersives und rahmenloses Seherlebnis, wodurch allein der hochauflösende Bildschirm im Fokus steht.

Samsung hat nach eigenen Angaben seine Smart TV-Features optimiert und auf die Eigenschaften des 110 Zoll MicroLED angepasst. So können Nutzer nun beispielsweise die Multiview-Funktion nutzen, um bis zu vier verschiedene Inhalte gleichzeitig auf 55 Zoll großen Teil-Bildschirmen zu verfolgen. Bei Bedarf können Nutzer mehrere externe kompatible Geräte anschließen und so beispielsweise die Nachrichten verfolgen, während in der Bild-neben-Bild-Funktion ein Film läuft.

Samsung stattet das neue Gerät zudem mit einem integrierten 5.1-Kanal-Soundsystem aus, das ohne externe Lautsprecher funktionieren soll.