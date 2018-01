Samsung zeigt zur CES2018 »The Wall« in MicroLED-Technologie

Morgen öffnet die Consumer-Messe CES ihre Tore. Samsung kündigte schon am Vortag etliche Neuheiten an. Besonders spannend: Ein modulares Display in selbstleuchtender MicroLED-Technik.

371 cm misst das von Samsung gezeigte Display in der Diagonale. Die Besonderheit ist aber eigentlich weniger die Größe, als die Technologie, auf der dieses Display basiert: Laut Samsung ermöglicht die MicroLED-Technologie selbstleuchtende, modulare Displays nahezu beliebiger Größe und Form.

Jonghee Han, President of Visual Display, Samsung Electronics, sagt dazu: »Als weltweit erster modularer MicroLED-TV für Endverbraucher steht ‚The Wall‘‚ für einen weiteren Durchbruch. Das Display lässt sich auf jede gewünschte Größe anpassen und setzt Maßstäbe in Sachen Helligkeit, Farbraum, Farbvolumen und Schwarzwerte. ‚The Wall‘ ist der nächste Schritt auf unserer Roadmap mit Display-Technologien der Zukunft. Und wir freuen uns sehr, unseren Kunden dieses bemerkenswerte Bilderlebnis auf der CES vorstellen zu können.« Dort präsentierten Jonghee Han und Dave Das, Senior Vice President Consumer Electronics das Gerät.

Die Besonderheit des gezeigten Displays sind die einzelnen Bildelemente aus denen das Bild zusammengesetzt ist. Es handelt sich dabei um LEDs im Mikrometer-Bereich, die somit deutlich kleiner sind, als aktuelle LEDs und die zugleich selbstleuchtende Displays ermöglichen, also ohne Hintergrundbeleuchtung und Farbfilter auskommen. Sie sollen eine klare scharfe Bildwiedergabe erlauben, ohne dass es Einschränkungen in Größe, Auflösung und Form der daraus aufgebauten Displays gebe. Somit ist das nun von Samsung gezeigte, selbstleuchtende TV-Gerät mit 146-Zoll-Display nur ein Beispiel dafür, was mit der modularen MicroLED-Technologie prinzipiell möglich ist.

Auch in puncto Energiebedarf und Nachhaltigkeit macht Samsung erste, allgemeine Angaben: Demnach schlägt die MicroLED-Technologie klassische LED-Displays in Sachen Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, was die Aspekte Lichtausbeute, Lebensdauer und Energieverbrauch betrifft. Sie setzt damit aus Sicht von Samsung einen neuen Standard für zukünftige Display-Technologien.

Mit seinem modularen, rahmenlosen Design ist »The Wall« aus Herstellersicht ein Beispiel dafür, wie Verbraucher die TV-Größe und -Form an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können. Diese Flexibilität soll wandfüllende Bildflächen in unterschiedlichen Raumsituationen ermöglichen.