Whitepaper: Professionelle Kameras in IP-Workflows integrieren

Es gibt recht verschiedene Möglichkeiten, Profikameras in IP-Workflows zu integrieren. Das hier hinterlegte Whitepaper zeigt einige davon.

Aktuelle Broadcast-Kameras, wie auch CCUs, bieten mittlerweile IP-Schnittstellen. Damit kann man ganz unterschiedliche Workflows realisieren: vom ganz einfachen Basic-System, bis hinauf zu komplexen Remote-Production-Strukturen.

Das geht mittlerweile in fast allen Medien- und Unterhaltungsanwendungen, weil einerseits leistungsfähige IP-Infrastrukturen bereitstehen und weil andererseits neue Kompressions-Algorithmen wie JPEG XS in immer mehr Geräten verfügbar sind. Das Spektrum der Möglichkeiten erweitert sich immer mehr — und es stellt sich tatsächlich die Frage, wie heutzutage ein verbesserter Workflow für die Integration von Systemkameras in Medienproduktionen gedacht und umgesetzt werden kann.

Es liegt letztlich auch ein transformatives Potenzial in der Integration von Systemkameras in IP-Infrastrukturen in Medien- und Unterhaltungsanwendungen.

So besteht die Möglichkeit, die Bandbreitenanforderungen der Kameras an die vorhandenen IP-Bandbreiten anzupassen, aber auch die Möglichkeit, dies ohne externe Umwandlung der Videosignale in IP-Signale zu realisieren.

Ein englischsprachiges Whitepaper mit dem Titel »Optimized Camera Integration in IP-based Workflows and Infrastructures« von Klaus Weber, Director Camera Product Line Manager bei Grass Valley, beleuchtet die verschiedenen Herausforderungen und stellt mögliche Lösungen vor, die auf Kamerasystemen mit vollständig integrierter IP-Konnektivität basieren.

Das Whitepaper untersucht nicht nur die aktuelle Situation, sondern erörtert die Möglichkeiten zur Optimierung der Kameraintegration für verbesserte Workflows in verschiedenen Anwendungsfällen.

Zu den wichtigsten Punkten gehören Strategien zur Anpassung der erforderlichen Kamerabandbreite an die vorhandenen IP-Kapazitäten, ohne dass externe Videosignalumwandlungen erforderlich sind.

Kostenloser Download

Das Whitepaper steht hier frei zum Lesen und Downloaden als PDF zur Verfügung.