Snaq: Neuer Onlineshop für professionelle Medienschaffende

Der neue B2B-Onlineshop »Snaq« will die Lücke zwischen Prosumer-Produkten und komplexer High-End-Technik schließen.

Der Shop richtet sich gezielt an ambitionierte Kreative und professionelle Anwender in den Bereichen Videoproduktion, Content Creation und Streaming.

Mit dem Fokus auf benutzerfreundliche und kosteneffiziente Technik bietet Snaq Lösungen für anspruchsvolle Projekte in der Medien- und Kreativbranche.

Die fortschreitende Professionalisierung der Kreativbranche erhöht die Nachfrage nach erschwinglichen und einfach zu bedienenden Produkten und Lösungen, die den kreativen Prozess unterstützen. Viele bestehende Angebote am Markt konzentrieren sich dabei entweder auf hochpreisige, spezialisierte Technik oder auf einfachere Consumertechnik, die den Anforderungen professioneller Anwender nicht gerecht werden.

Mit Snaq soll diese Lücke zwischen beiden Extremen gezielt geschlossen werden. Der Onlineshop bietet eine breite Auswahl an professionellem Equipment, das auf die Bedürfnisse von erfahrenen Kreativen sowie ambitionierten Einsteigern zugeschnitten ist.

Zum Start umfasst das Sortiment eine Vielzahl von ausgewählten Produkten aller renommierten Hersteller aus den Bereichen Videoproduktion, Audio-, Licht- und Streaming-Technik. Das Angebot richtet sich dabei an Anwender wie Content Creator, Videographen, Podcaster und Streamer, aber auch professionelle Medienunternehmen und Broadcaster, die ihre Produktionsteams mit zuverlässiger Technik ausstatten möchten.

Ergänzend zum Produktsortiment bietet Snaq eine Reihe weiterer Mehrwerte und Dienstleistungen wie der kostenlosen, persönlichen Beratung durch branchenerfahrene Experten an. Daneben werden auf einem eigenen YouTube-Kanal regelmäßig Inhalte wie Produkttests, Reviews und Tutorials bereitgestellt, die den Nutzern praxisnahe Einblicke in die Nutzung der Technik bieten und so sowohl Einsteigern als auch Profis helfen, das volle Potenzial ihrer Ausrüstung zu nutzen.

Zum Start des Onlineshops profitieren Neukunden von einer Sonderaktion, die gestaffelte Rabatte auf den Warenkorbwert sowie kostenlosen Versand unabhängig vom Bestellwert umfasst. Ziel ist es, das Sortiment sowie die Serviceangebote kontinuierlich auszubauen, um der steigenden Nachfrage der globalen Kreativbranche gerecht zu werden.

Mit Snaq baut Qvest auf seine jahrzehntelange Erfahrung im Handels- und Systemhausgeschäft auf und etabliert eine eigenständige eCommerce-Plattform, die ein flexibles und effizientes Einkaufserlebnis bietet. Durch die Ausrichtung auf die Bedürfnisse kreativer Profis und die gezielte Schließung der Marktlücke zwischen Einsteigerlösungen und High-End-Technik unterscheidet sich Snaq von anderen Anbietern und bietet eine attraktive Lösung für professionelle Kreativschaffende, betont Qvest.