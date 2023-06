RTL: Whitepaper für inklusive Dreharbeiten

Ein neuer Leitfaden von RTL gibt Handlungsempfehlungen für fiktionale TV-Produktionen mit kognitiv beeinträchtigten Personen.

Inklusive Dreharbeiten stellen Produktions-Teams und Ensembles vor künstlerische und persönliche Herausforderungen, da es an praktischer Erfahrung fehlt. Die Anforderungen an einen professionellen TV-Filmdreh sind in Einklang zu bringen mit der Sensibilität für die Ausnahmesituation, die Dreharbeiten für die Laien-Darstellenden bedeuten.

Wie das in Produktionen gelingen kann, beschreibt das »Whitepaper Inklusive Dreharbeiten«, das die Theater-Regisseurin und Inklusions-Expertin Katharina Weishaupt in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland erarbeitet hat. Grundlage des Papiers sind Erfahrungen aus der inklusiven Fiction-Produktion »Weil wir Champions sind«, die 2022 bei RTL+ und Vox mit großem Erfolg ausgestrahlt wurde.

Ziele des Whitepapers sind die Sensibilisierung und der Austausch über künstlerische Arbeitsweisen zwischen Filmschaffenden und Darstellerinnen und Darstellern mit Behinderung. Dabei ist es hilfreich, wenn Dreharbeiten von neu herausgearbeiteten Set-Rollen — wie zum Beispiel Brückenbauer_innen und Inklusions-Expert_innen — begleitet werden, die beide Seiten kennen. Diese vermitteln, begleiten, orientieren und beraten vor, während und nach der Produktion.

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland: »Neben der Diversität hat auch die Inklusion zu Recht einen zunehmend großen Stellenwert in modernen Film- und Fernsehproduktionen. ‚Weil wir Champions sind‘ war für uns bei RTL Deutschland und unseren Produktionspartner Constantin Film ein echtes Herzensprojekt. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass durch das ‚Whitepaper Inklusives Drehen‘ nun auch andere Produktionsteams von unseren Erfahrungen profitieren und inklusive Fiction-Projekte erfolgreich umsetzen können.“«

Mirijam Trunk, Chief Sustainability & Crossmedia Officer RTL Deutschland: »RTL Deutschland setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen gesehen werden. Wir wollen den Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung fördern, Zugänge und Verständnis schaffen für den Umgang auf Augenhöhe. Dazu leistet die vorliegende Arbeit einen wertvollen Beitrag.«

Der Leitfaden beschreibt folgende fünf Arbeitsphasen innerhalb einer inklusiven Fernseh-Filmproduktion

1. Vorbereitung: Wie bereitet sich die Produktion auf einen inklusiven Dreh vor?

Die Vorbereitungsphase beinhaltet im Wesentlichen die Besetzung von Schlüssel-Positionen, die mit ihrer Expertise den gesamten Produktionsprozess begleiten. Diese sind Inklusions-Expert_innen (aus dem sozialen und künstlerischen Bereich), Brückenbauer_innen (»Safe-Person« mit einem professionellen künstlerischen Kontext), Betreuer_innen (mit pädagogischem/sozialarbeiterischem Hintergrund oder Eltern/Vertrauenspersonen der Darstellenden) sowie Schauspiel-Coaches (Schauspielende mit und ohne Inklusionserfahrung).

2. Casting: Wie führt das Team ein inklusives Casting durch?

Für die Arbeitsphase »Casting« wird eine Checkliste vorgestellt, die in der ersten Casting-Runde an die Vorsprechenden, ihre Familien und Bezugspersonen ausgegeben werden kann.

3. Proben: Wie werden inklusive Proben geplant?

In der Arbeitsphase »Proben« werden die Schauspielenden mit Behinderung mit der reduzierten Spielweise vor einer Kamera vertraut gemacht und erleben, teilweise erstmals, eine Trennung von ihrem gewohnten Umfeld. In dieser Phase fallen außerdem das Teambuilding und das Kennenlernen unterschiedlicher Gewerke der Produktion. Das Whitepaper gibt Tipps & Tricks für das Textlernen bis zur Gestaltung eines Probentags. Ebenfalls empfohlen wird Erarbeitung eines »Work-Kodex«, mithilfe dessen die Darstellenden gecoacht werden können. Eine Checkliste für einen Work-Kodex wird vorgestellt.

4. Dreh: Wie gestaltet sich der Drehtag einer inklusiven Produktion?

Die Arbeitsphase beschreibt, wie ein Drehtag in einer inklusiven Produktion bestmöglich geplant wird. Hierbei ist für eine inklusive Produktion mehr Zeit einzuplanen als für eine konventionelle TV-Film-Produktion.

5. Nach dem Dreh: Wie geht die Produktion bestmöglich mit dem »Premieren-Loch« und der Zeit nach dem Dreh um?

Das Whitepaper erläutert, wie die Produktion mit dem so genannten »Premieren-Loch« und der Zeit nach dem Dreh bestmöglich umgeht. So ist es hilfreich, ein kurzes Handout zu erstellen, in dem in leichter Sprache und grafisch unterstützt die nächsten Arbeitsschritte bis zur Premiere oder Erstausstrahlung erläutert und bildlich dargestellt werden. Es empfiehlt sich auch, eine Team-Premiere zu veranstalten.

Das »Whitepaper inklusives Drehen« ist erhältlich über Louisa Mayoch, Director Sustainability & DEI, die auch für Fragen rund um den Leitfaden kontaktiert werden kann.