Apple-Spekulationen: Neue Rechner in Sicht?

Die Apple-Gemeinde spekuliert: Wird der Hersteller in der kommenden Woche echte Rechner-Innovationen zeigen?

Apple lädt Medienvertreter, Händler, Partner und natürlich seine Fans ein, in der kommenden Woche einer Ankündigung beizuwohnen: Live am Hauptsitz des Unternehmens in Cupertino oder per Streaming.

Genaueres weiß man nicht, aber einiges deutet aufgrund der Grafik und des Slogans der Einladung darauf hin, dass es sich um Neuheiten im Rechnerbereich handeln wird: Mit einem »Hello«-Bildschirm hatte Apple 1984 den ersten Macintosh eingeführt und später immer mal wieder die Variante »Hello again« verwendet, wenn größere Innovationen im Rechnerbereich angekündigt wurden, etwa mit dem iMac.

Nun heißt es also wieder »Hello again« und die Spekulationen und das Rätselraten in der Mac-Gemeinde überschlagen sich. Wer darauf keine Lust hat, kann einfach eine Woche warten und wird dann mehr wissen.

Erfahrungen mit früheren, geheimniskrämerischen Ankündigungen von Apple zeigen ohnehin, dass Rückschlüsse von den ersten Vorankündigung auf das, was dann wirklich gezeigt wird, bei diesem Hersteller regelmäßig falsch liegen.

Es ist also derzeit rein spekulativ, ob nun ein neuer Mac Pro kommt, ein neues MacBook Pro oder so etwas wie ein »Super iPad Pro« — um ein paar der populärsten Ratereien wiederzugeben. Böse Zungen, die wohl eher nicht zur Fangemeinde zu zählen sind, mutmaßen auch, dass es einfach einen neuen Laptop ohne Kopfhörerbuchse geben werde — in Anspielung auf das jüngste iPhone.

In der letzten Zeit konnte man aber auch bei objektiver Betrachtung den Eindruck gewinnen, dass Apple ganz offenbar das Interesse am Broadcast-Markt und möglicherweise sogar an leistungsfähigen Rechnern insgesamt verloren hatte.

So wurde schon sehr lange von Apple keine wirklich neue Hardware im oberen Leistungsbereich mehr vorgestellt, weder im Desktop- noch im Laptop-Segment. Das jüngste Mac-Produkt ist hingegen mit dem MacBook ein sehr dünner, leichter Laptop, der neben dem Kopfhöreranschluss nur noch eine einzige Buchse hat — kein optisches Laufwerk, keinen Kartenslot. Nur per Adapter oder kabellos kann man Material oder Software einspielen. Dieses MacBook kommt letztlich — auch wegen der begrenzten Rechnerleistung — etwa für Editing- oder andere Postproduction-Aufgaben eigentlich nicht in Frage. Und dieses jüngste Mac-Produkt ist nun auch schon mehr als ein Jahr auf dem Markt …