Rise Visual Effects Studios in München

Rise Visual Effects Studios, ein Unternehmen mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Köln, Stuttgart und Wien, will im Januar 2017 ein neues Büro in München eröffnen.

Die Geschäftsführung der Niederlassung in München soll in den Händen von Dominik Trimborn (bisher Arri Media) liegen. Die neue Rise-Niederlassung wird nach Unternehmensangaben eng mit den Firmenteilen in Berlin, Stuttgart, Köln und Wien zusammenarbeiten und perspektivisch bis zu 40 Digital Artists aus verschiedenen Disziplinen beschäftigen.

Das Münchener Büro soll das komplette Spektrum an VFX-Design anbieten: von der Beratung und Drehbetreuung, Pre-Visualisierung und Animatics, über Charakter- und Concept-Design, CG Environments und Set-Extensions bis hin zu Charakter- und FX-Animation. Auch ein Screening-Raum für Abnahmen ist vorgesehen.

Bei seiner Gründung in Berlin im Jahr 2007 durch Sven Pannicke, Robert Pinnow, Markus Degen und Florian Gellinger, war die physische Präsenz der Rise Visual Effects Studios auf einen kleinen Raum mit vier Computern beschränkt. Heute sitzt Rise in Berlin auf drei Stockwerken mit 750 qm Bürofläche, beschäftigt 36 feste und rund 100 freie Mitarbeiter aus aller Welt — und die Expertise der VFX-Profis von Rise ist international gefragt.

Das Unternehmen hat bereits visuelle Effekte für Filme wie »Avengers – Age of Ultron«, »Captain America«, »Iron Man 3«, »Guardians of the Galaxy«, »The Man from U.N.C.L.E.« oder »Harry Potter« aber auch Marvels »Doctor Strange« und Tom Tykwers »Cloud Atlas«, »Hologram of a King« und aktuell »Babylon Berlin« kreiert.

Mit der Gründung der Rise Pictures (RPX) im September 2016 hat das Unternehmen darüber hinaus sein Angebotsportfolio um Produzenten-Leistungen erweitert.