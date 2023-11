NH Media: IP-basierte Radio-, Visual-Radio- und Fernsehproduktion

Der niederländische Broadcaster NH Media nutzt einheitliche Technologie für die Sendeinfrastruktur seiner Radio- und Fernsehstudios — auch mit DHD Audio.

»Wir sind 2022 von Amsterdam nach Hilversum umgezogen, während unser Schwestersender AT5 in Amsterdam blieb«, erklärt Edgar van Santen, Broadcast Coordinator bei NH Media.

»Die Techniker bei NH/AT5 müssen also in der Lage sein, technischen Support für Playout, Radiostudios und TV-Infrastruktur an beiden Orten zu leisten. Wir haben uns daher für eine möglichst einheitliche Technologie für unsere Radio- und Fernsehstudios und die Sendeinfrastruktur entschieden. Gleichzeitig haben wir uns auch dafür entschieden, unsere Radio- und Fernsehstudios vollständig IP-basiert zu betreiben, da dies mehr Flexibilität für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zwischen Hilversum und Amsterdam bietet. Es war uns wichtig, dass die Journalisten von NH Media und der AT5-Redaktion in der Lage sind, die Geräte ohne technische Unterstützung zu bedienen.«

Das kürzlich fertig gestellte System wurde in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Spezialisten für Broadcast- und IT-Lösungen D&MS entwickelt, es umfasst Equipment, das von Media Utilities, Almere, geliefert wurde.

»Alle Videoquellen nutzen das NDI-Protokoll von NewTek für die Produktionsvernetzung, und alle Audiosignale werden über Dante von Audinate übertragen«, führt Edgar van Santen aus. »Wir haben uns für einen NewTek TriCaster für die täglichen Nachrichten im TV-Kontrollraum entschieden. Das ist ein All-in-One-Gerät, das für jeden leicht zu verstehen ist. Zudem verwenden wir vMix für das Streaming, ergänzt durch Visual Radio Assist.«

Weiter erläutert van Santen: »Die Audioproduktion in unseren Radio- und Fernsehstudios erfolgt über DHD-Audiomischpulte, die wir wegen ihrer einfachen Bedienbarkeit ausgewählt haben. Komplexe Audio-Setups können vorkonfiguriert werden, so dass sich die Endanwender nicht um Details wie Clean Feeds, IFBs oder Voice Processing kümmern müssen. Außerdem haben wir eine gute Unterstützung durch den Lieferanten erfahren. Die Audiomischer sind eine Kombination aus RX2-Pulten, XC3-Cores und TX-Panels. Wir haben die Hauptnutzer im Voraus benannt und sie in den Umstellungsprozess eingebunden. Alles läuft reibungslos.«

Marc Herrmann, Geschäftsführer von DHD Audio, fügt hinzu: »Das Team von NH Media hat ein beeindruckendes System geschaffen, das die einfache Installation, die Vielseitigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Platzersparnis unserer modularen Audiosysteme unter Beweis stellt — sowie die Leichtigkeit, mit der sie neu konfiguriert oder erweitert werden können, um zukünftigen Workflows gerecht zu werden.« Und weiter: »Erfreulich ist auch die wachsende Popularität von Visual Radio als Medium, das die Stärken des traditionellen Hörfunks und des Fernsehens vereint.«