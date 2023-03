Frauensport: DAZN Rise startet

DAZN startet mit DAZN Rise am 16. März den ersten 24/7-Kanal in Deutschland und Österreich, der sich nur dem Frauensport widmet.

DAZN Rise startet am 16. März 2023 und macht sich zwei starke Trends zunutze: das exponentielle Zuschauerwachstum im Frauensport und die steigende Akzeptanz von kostenlosen Streaming-Kanälen, auch bekannt als FAST-Channels.

Alle Fans können kostenlos auf DAZN Rise zugreifen, zunächst über Samsung TV Plus und waipu.tv, weitere Plattformen wie z.B. LG oder Cliq folgen in Kürze. Dort können sie eine Auswahl an Live-Spielen und Highlights aus dem besten Frauenfußball der Uefa Women’s Champions League, der spanischen LaLiga Feminina, der französischen Feminine Division 1 und ab September der deutschen Frauen-Bundesliga sehen.

Darüber hinaus zeigt DAZN Rise Spitzenhandball aus der EHF Champions League, EHF European League, Feldhockey, die LPGA-Tour oder auch hochwertige Formate und Dokumentationen wie »The Spark within«, eine actiongeladene Red Bull Dokumentation in voller Länge über die Snowboard-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser.

Die ersten große Live-Highlights auf DAZN Rise werden die Uefa Women’s Champions League-Viertelfinalpartien des FC Bayern München gegen den FC Arsenal (21. & 29. März) und Paris Saint-Germain gegen den VfL Wolfsburg (22. & 30. März) sein.

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: »We all rise with more eyes – das ist das Motto unserer Mission, den Frauensport ins Rampenlicht zu rücken und ihn auf das Niveau des Männersports zu heben, indem wir seine Sichtbarkeit und Attraktivität für ein breiteres Publikum bewusst erhöhen. Der Start von DAZN Rise ist der nächste Schritt in unserer Strategie. Dies ist etwas, das mir aus vielen Gründen besonders am Herzen liegt: Es verschafft dem Frauensport und den Athletinnen die Sichtbarkeit, die sie verdienen, bietet den Fans, insbesondere den jüngeren, ein breiteres Spektrum an Vorbildern und erfüllt nicht zuletzt die DAZN-Mission, das Sportbusiness durch die Entwicklung neuer Standards auszubauen. Das stetig wachsende Publikum und Interesse beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.«

DAZN wolle weibliche Athletinnen stärken und dem Frauensport die Sichtbarkeit geben, die er verdient und braucht, um mit den Männern gleichzuziehen, so der Anbieter. Als Teil dieser Reise hat DAZN die Frauen-Weltmeisterschaft 2019 und die Europameisterschaft 2022 übertragen, die Uefa Women’s Champions League ab 2021 für alle Fans weltweit frei empfangbar gemacht und den Frauenboxkampf Taylor gegen Serrano live und exklusiv aus dem ausverkauften Madison Square Garden 2022 übertragen.

Zu den ersten Erfolgen gehört das deutlich gestiegene Interesse am Frauenfußball in Deutschland, das 2022 mit dem EM-Finale England gegen Deutschland sogar das meistgesehene TV-Event hervorgebracht hat. Doch diese Mission habe gerade erst begonnen, so DAZN, denn der professionelle Frauensport kämpfe weiterhin um mehr Sichtbarkeit. So entfielen auf den Frauensport nur 5 % der gesamten Sportberichterstattung in den Medien – dies spiegle kaum das wachsende Interesse wider.