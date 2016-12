Baubeginn für neuen Hauptsitz von Arri in München

In der Parkstadt Schwabing entsteht der neue Hauptsitz von Arri. Dort sollen nach dem geplanten Einzug ab Dezember 2018 rund 600 Mitarbeiter ein neues Arbeitsdomizil finden.

Im November 2016 erfolgt der Baubeginn für den neuen Hauptsitz von Arri in München. Das Produktions- und Verwaltungsgebäude mit dem Projektnamen Arrial entsteht in der Parkstadt Schwabing direkt gegenüber dem Einkaufszentrum Parkstadt Center, nahe der neuen Zentrale von Osram und der Autobahn A9. Der zukünftige Haupteingang liegt in der Herbert-Bayer-Straße 3, eine Zufahrt befindet sich in der Wilhelm-Wagenfeld-Straße.

Der Baukörper ist als Ensemble aus zwei drei- bis viergeschossigen Riegeln sowie einem verbindenden Mittelbau mit begrüntem Innenhof geplant. Das insgesamt 1,4 Hektar große Grundstück befindet sich in der Parkstadt Schwabing.

Nach Fertigstellung sämtlicher Bauabschnitte soll das Objekt eine Nutzfläche von rund 20.000 Quadratmetern sowie eine zweigeschossige Tiefgarage für etwa 350 Fahrzeuge bieten, zusätzlich rund 150 Fahrradstellplätze.

Im neuen Arrial sollen sich künftig neben der Geschäftsleitung der Arri Gruppe mit den Zentralfunktionen, unter anderem die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktion, Montage und Vertrieb der Business Units Camera Systems und Medical befinden – insgesamt sind das rund 600 Arbeitsplätze.

Arri erwarb das Gelände im Dezember 2014 von der Landeshauptstadt München, die ersten Vorbereitungen begannen aber sogar noch früher: Arri hatte zuvor schon eine Kaufoption auf das Grundstück mit der Stadtverwaltung München vereinbart, das Gesamtkonzept für die Bebauung und Nutzung des Areals lag dem Planungsreferat der Stadt bereits seit Herbst 2012 vor.

Das Gräfelfinger Architekturbüro Hoffmann Amtsberg fungiert als Generalplaner. Projektleiterin im Auftrag von Arri ist Dipl. Ing. Michaela Neugebauer. Die Baugenehmigung wurde im September 2016 erteilt. Der Rohbau soll bis Ende 2017 fertiggestellt werden. Der Einzug der ersten Abteilungen ist für Dezember 2018 geplant.