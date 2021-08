Arri Rental: Neuer Hauptsitz für Nordamerika

In Long Island City errichtet Arri Rental ein neues Gebäude als Hauptsitz für Nordamerika.

Das neue Hauptgebäude von Arri Rental North America soll im ersten Quartal 2022 eröffnet werden. Es wird als Rental-Zentrale für Nordamerika insgesamt fungieren, soll aber auch als kreatives Zentrum für Filmemacher in der Region New York dienen. Die neuen Räumlichkeiten werden die bestehenden Arri-Einrichtungen in Secaucus und Brooklyn ersetzen, sobald das Gebäude bezugsfertig ist.

Arri Rental North America verleiht Kamera-, Objektiv- und Grip-Equipment. Der neue Hauptsitz Long Island City ist ein saniertes Industrieviertel am Ufer des East River im New Yorker Stadtteil Queens. Die hochmoderne Einrichtung wird eine umfassende Ausstattung und außergewöhnliche Dienstleistungen bieten, erläutert Arri Rental. Das Unternehmen will seinen Kunden dort einen noch besseren Service und Support bieten, heißt es in der Pressemitteilung. Der neue Standort soll demnach auch als kreativer Knotenpunkt für die Production-Communities in New York und Umgebung fungieren.

Die Popularität von Streaming-Diensten führe dazu, dass die Summe der Produktionsbudgets insgesamt wachse — und auch der Bedarf an Equipment und Support durch die Filmemacher, führt Arri Rental North America aus. Die neuen Büroräume von Arri Rental reflektieren diesen Bedarf und sollen Kreativen und Studios den Zugang zu modernsten Produktionslösungen und Dienstleistungen erleichtern, damit sie die nächste Generation von Unterhaltungs- und Werbeinhalten produzieren können.

»Der Umzug in unser neues nordamerikanisches Hauptquartier unterstreicht unser Engagement für die Filmemacher der New Yorker Produktionsszene. Wir wollen unseren Kunden und allen Kreativen zeitnahe Dienstleistungen und umfassenden Support bieten«, sagt Andy Shipsides, Präsident von Arri Rental North America. Shipsides sieht in der Branche »steigende Nachfrage und exponentielles Wachstum«.

Mit der für das erste Quartal 2022 geplanten Eröffnung wird Arri Rental NYC die größte Niederlassung des Unternehmens in Nordamerika darstellen. Die neue Niederlassung wird den Betrieb und das Personal der derzeitigen Arri-Rental-Standorte in Secaucus und Brooklyn unter einem Dach zusammenführen. Die bestehenden Standorte werden bis zum Abschluss des Umzugs nach Long Island City Anfang 2022 weitergeführt, wobei ein Übergangsplan die Kontinuität der Dienstleistungen für die Produktionen der Kunden gewährleistet, führt das Unternehmen aus.

Das Gebäude wird drei Etagen aufweisen, es soll unter anderem zehn große Prep Bays, vier Vorführräume, eine Werkstatt und eine Kundenlounge umfassen. Ziel sei es, »die beste Produktionsvorbereitung im Nordosten« zu bieten. Das knapp 4.000 qm große Headquarter umfasst auch einen Kreativbereich und zwei rund 750 qm große Dachterrassen, die für Veranstaltungen, Kameratests, Produktvorführungen, Schulungen und Filmvorführungen genutzt werden können.

Der Standort Long Island City wurde laut Arri gewählt, um einen schnellen und effizienten Zugang über Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel zu bieten und in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Bühnen und Veranstaltungsorten im Großraum New York zu liegen.

Filmemacher werden am neuen Standort auf das gesamte Sortiment an Kamerasystemen, Objektiven und Grip-Equipment des Unternehmens zugreifen können, führt Arri aus. Dazu gehören auch die Alexa 65 und Alexa Mini LF Kameras, DNA-Objektive und der Hover Dolly.