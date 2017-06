Manuel Greisinger bei Ihse

Manuel Greisinger ist neu bei Ihse als Leiter des Vertriebs tätig. Er wird in dieser Funktion das Marketing- und Vertriebsteam führen.

Manuel Greisinger verfügt über langjährige Vertriebs- und Management-Erfahrung, wobei er tiefe Beziehungen zu Endkunden in verschiedenen vertikalen Märkten (Broadcast, Industrie, IT, Au-tomotive, Communications, Military & Government) und strategische Partnerschaften aufgebaut habe, so Ihse.

Die letzten fünf Jahre war er bei Intel tätig, zuletzt als Vertriebsleiter der Programmable Solutions Group für Zentral- und Osteuropa (inkl. Russland, Mittlerer Osten und Afrika). Greisinger hat in Regensburg Mikrosystemtechnik studiert (Dipl.-Ing. FH).

»Ich freue mich außerordentlich auf die Herausforderungen, mit Ihse und dem großartigen Team hier zusammen das internationale Wachstum in bestehenden und neuen vertikalen Märkten voranzutreiben und den nächsten Schritt hin zur Entwicklung eines globalen Marktführers zu gehen«, erklärt Manuel Greisinger. »Da ich Ihse bereits seit vier Jahren als Kunde kennen und schätzen gelernt habe, bin ich überzeugt, dass wir hervorragend für eine spannende und äußerst erfolgreiche Zukunft aufgestellt sind. Meine vielfältigen internationalen Erfahrungen und Partnernetzwerke werden uns dabei in hohem Maße hilfreich sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.«

»Manuel Greisinger verfügt über ein fundiertes technisches Verständnis, hervorragende Kenntnisse der relevanten vertikalen Märkte und ein beeindruckendes internationales Netzwerk von Branchenbeziehungen«, erklärt Dr. Enno Littmann, Geschäftsführer von Ihse. »Er wird entschieden dazu beitragen, unseren strategischen internationalen Wachstumsplan weiter voranzutreiben.«