Neu von Ihse: Draco Tera IP Gateway

Das Draco Tera IP Gateway bietet KVM-Anwendern die Möglichkeit, mehrere KVM-Matrizen über bestehende IP-Netzwerke hinweg zu überbrücken.

Dabei kann das Draco Tera IP Gateway die Matrizen innerhalb von Gebäuden, über Campusgrenzen hinweg und zwischen entfernten Unternehmensstandorten überbrücken, so der Hersteller.



Das System kombiniert laut Ihse das hohe Maß an Sicherheit und Leistung eines Draco Tera KVM-Systems mit der Flexibilität und einfachen Konnektivität der IP-basierten Netzwerkkommunikation. Die Benutzer haben dabei Zugriff auf externe Computer und die Interaktion in Echtzeit mit minimaler Latenz und ohne sichtbare Bildfehler — aber mit derselben Verlässlichkeit eines hochsicheren KVM-Systems, fasst der Hersteller zusammen.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Neben dem hohen Maß an Datensicherheit der über die KVM-Switching- und Erweiterungssysteme von Ihse übertragenen Daten, verhindert die Secure-Core-Technologie den direkten Zugriff auf die Matrix aus dem IP-Netzwerk. Dadurch wird die Integrität des KVM-Systems gewahrt und bleibt im Einklang mit der Ihse-Philosophie der sicheren Trennung von Core-Matrix- und IP-Netzwerken als wirksame Gegenmaßnahme zu potenziellen Cyber-Angriffen.

Das Beste aus zwei Welten!

Das Draco Tera IP Gateway kombiniert aus Sicht des Herstellers das Beste aus zwei Welten: Es ermöglicht eine sichere, IP-routingfähige Standortvernetzung von direkten KVM-Matrix-Systemen, aber ohne Kompromisse bei der betrieblichen Flexibilität, Sicherheit oder Wartungsfreundlichkeit.

Hauptvorteile des Draco Tera IP Gateway

Erweiterung bestehender proprietärer Ihse-KVM-Systeme

Bestehende Ihse-Infrastrukturen können mithilfe der Standard-IT-Infrastruktur aus aktiven Netzwerkkomponenten, Switchen, Routern, Layer-3-Protokollen schnell und einfach erweitert werden.

Flexible Planung

Anfängliche direkte KVM-Systeme lassen sich entsprechend den sich entwickelnden Benutzeranforderungen um direkte und IP-verbundene Endpunkte erweitern und bieten Administratoren und Systemdesignern zukunftssichere Flexibilität und Sicherheit.

Echtzeitbetrieb

Sofortiges Umschalten und Verbinden von Quellen und Anwendern mit vernachlässigbarer Latenz oder Bildfehler für Echtzeit-Performance.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Betrieb mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit für rund um die Uhr aktive und missionskritische Systeme, über direkte und IP-basierte Verbindungen.

Zukünftige Funktionen

Die Weiterentwicklung dieser innovativen und flexiblen Plattform wird den Fernzugriff für Anwendungen wie Home Office und IT-Support-Anwendungen ermöglichen.

Gebäudeinterne Vernetzung

Draco Tera IP Gateway ermöglicht KVM-Konnektivität innerhalb von Gebäuden über eine bestehende IP-Netzwerkinfrastruktur. KVM-Matrix-Verbindungen von Etage zu Etage können mit einem Minimum an Verkabelungsaufwand hergestellt werden.

Campus-Netzwerke

Mit dem Draco Tera IP Gateway lassen sich KVM-Systeme in separaten Gebäuden innerhalb eines Campusgeländes einfach und effektiv miteinander verbinden — beispielsweise in Industrieparks, Flughäfen, Universitäten, Forschungseinrichtungen. Die Anwender können über Gebäudegrenzen hinweg auf Computer in entfernten KVM-Netzwerken zugreifen.

Intra-City Netzwerke

Für die Konnektivität über größere Entfernung hinweg, verbindet das Draco Tera IP Gateway KVM-Systeme über Wide Area Networks (WAN). Dadurch sind Nutzer nicht mehr an ihre lokalen KVM-Netzwerke gebunden und erhalten stattdessen einen besseren Zugang zu Unternehmensressourcen.

Inter-City Netzwerke

Draco Tera IP Gateway nutzt IP Netzwerke, um Städte mit der nötigen Sicherheit miteinander zu verbinden. Es ist möglich, KVM-Matrixsysteme an weit entfernten Bürostandorten mit Echtzeitbetrieb zu vernetzen, was es ideal für Fallback- und Standby-Betrieb macht.