KST Moschkau erweitert mit Studioneubau

Das Projektsystemhaus KST Moschkau errichtet am Firmensitz in Kreuzau einen rund 400 Quadratmeter großen Studioneubau, der für Erprobung, Entwicklung und Demonstration genutzt werden soll — überwiegend in den Bereichen VR und AR.

Am Firmensitz in Kreuzau wird KST Moschkau in Kürze mit dem Neubau eines Studios beginnen. Der 400-qm-Anbau wird sozusagen auf Stelzen errichtet und schließt sich an die Schulungs- und Konferenzräume im ersten Obergeschoss des bestehenden Firmengebäudes an.

Bei der Ausstattung nutzt das Projektsystemhaus die eigene Planungs- und Realisierungskompetenz und wird im wesentlichen auf Komponenten von Panasonic und Avid setzen. Entstehen soll ein »Broadcast & Virtual Studio Competence Center«, in dem die Themen Studiorobotik, VR und AR auf Basis von IP-Technologie im Zentrum stehen sollen.

»Wir wollen mit realer Technik und praktischer Umsetzung unseren Kunden die Möglichkeiten von virtuellen Technologien demonstrieren. Ab dem Frühjahr 2018 können wir hautnah zeigen, was heute schon möglich ist — und welche Potenziale sich hier in Zukunft noch eröffnen werden«, erläutert KST-Geschäftsführer Axel Moschkau die Beweggründe für die Investition. »Wir setzen ganz klar auf diese Themen und sind sicher, dass wir die richtigen Partner an Bord haben.«

Eckdaten des Bauprojekts

Der Baubeginn für das Projekt soll im Juli 2017 erfolgen, die Technik im neuen Gebäudeteil soll dann im ersten Quartal 2018 startbereit sein. Teile der Technik stehen aber schon ab Sommer 2017 in den bisherigen Schulungsräumen für Demos zur Verfügung.

Nicht nur bezogen auf die technische Ausrüstung soll der neue Studiokomplex Maßstäbe setzen. Auch aus architektonischer und umwelttechnischer Sicht verspricht das Competence Center sehr interessant zu werden. Transparenz ist dabei eine wesentliche, durchgängige Kernaussage, daher bestehen die Wände des Gebäudes zu rund 50% aus Glas.

Im gleichen Zuge erweitert die KST GmbH ihre mechanische CNC-Produktion auf die 3-fache Fläche. Die gestiegene Nachfrage nach den bei KST gefertigten Systemen und Komponenten macht den Ausbau der Fertigungskapazitäten erforderlich. Neben Studio-Möbeln und Sonderanfertigungen für die eigenen Projektlösungen stellt KST diverse Komponenten für die Panasonic Produkt-Reihen PTZ- und Studio-Kameras her.

Zentrale Regie

Der neue Studiobereich wird nach dem Vorbild der IBCs geplant, wie sie heute bei großen Sportveranstaltungen üblich sind. Es wird einerseits eine zentrale Regie mit allen relevanten Systemtechniken geben. Diese Regie wird Schaltzentrale für die Abläufe in drei Produktionsbereichen sein. Transparente Wandelemente erlauben jederzeit den Einblick in die Studios, in denen die jeweilige Produktionstechnik installiert wird.

Managementsysteme, wie die MediaCentral-Platform von Avid, werden den Workflow von der Live-Produktion bis hinein in die Archivierung abbilden.

Das Equipement in der Regie wird unter anderem umfassen: Mischer AV-HS50-6000 (7300), 4K Large-Display Multi-Image Monitoring, MoIP Systeme, Realtime Broadcast Grafik-APs mit 4Designer/Maestro/RealSet, MediaComposer mit MediaCentral-Anbindung, Interplay Prod. Management, ARCam Robotic-Steuersysteme, PTZ Steuerungssysteme AW-RP120 und das Studio-Management-System KST-RemNet.

Studioaufteilung und Komponenten

Im Studio 1 wird der Schwerpunkt auf der Studioproduktion im klassischen Sinne liegen. Hier werden 4K-Studio-Kameras von Panasonic im Betrieb sein (AK-UC3000 und AK-UB300 mit AK-UCU5000 und AK-HRP1000) und es wird eine Videowall geben.

Im Studio 2 wird ein Greenscreen für die virtuelle Produktion und Augmented Reality entstehen. Außerdem wird hier das Thema Automation mittels Remote-Systemen und robotischen Kamerazügen thematisiert.

Die Ergebnisse der von KST Moschkau durchgeführten Tests werden hierbei direkt einfließen. Unter anderem werden hier R-UR10 Robotiksysteme mit 4K-Kameras (AK-UB300), PTZ-Kameras (AW-HE130/HE40/UE70) eine Videowall und diverse Projektions-Systeme installiert.

Im Studio 3 soll die Cine-Produktion mit der ganzen Palette von Varicam-Kameras aus dem Hause Panasonic im Zentrum stehen. Diesem Studio ist auch ein Außenbereich zugeordnet.

KST-Studio: Teil eines Unternehmensverbunds

Energetisch ist das Studio an das GEAB-Energie-Verbundsystem angebunden, das KST und die anderen Gebäude der Moschkau-Unternehmens-Gruppe (mehr dazu), wie etwa auch das Business-Hotel, zu 100 % mit selbst erzeugter, regenerativer Energie versorgt. Detaillösungen wie etwa die Abwärme-Nutzung der zentralen Server- und Geräteräume oder die Speicherung der überschüssig erzeugten PV-Energie in Akku-Systemen sind nur einige Beispiele für die Nachhaltigkeit des Gesamtvorhabens.