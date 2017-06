Logic: Poth zieht sich zurück

Firmengründer Bernd Poth zieht sich zum 30. 6. 2017 aus der operativen Geschäftsführung von Logic zurück.

Auch bisher schon bildete Bernd Poth mit Christophe Bingemer und Jens Gnad bei Logic ein Führungsteam, nun zieht sich Poth aus dem operativen Geschäft zurück. Bingemer und Gnad leiten also künftig als Geschäftsführer und Mitgesellschafter das Unternehmen. Poth bleibt aber im Hintergrund als Gesellschafter aktiv.

Bernd Poth schreibt in einem Brief an seine Geschäftsfreunde: »Ich gebe die Verantwortung für das Unternehmen vertrauensvoll in die Hände meiner Nachfolger und Mitgesellschafter Christophe Bingemer und Jens Gnad.«

Die nunmehr 20jährige Firmengeschichte soll nahtlos fortgeführt werden, als Leitlinie dafür hat sich das Unternehmen das Motto »Fairness und Kompetenz« gegeben.

Poth will sich künftig nach eigenen Angaben intensiver seinem Hobby widmen, dem Motorradfahren.