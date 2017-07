Make TV erhält 8,5 Millionen US-Dollar

Make TV, Entwickler einer cloud-basierten Live-Video-Managementlösung, erhält 8,5 Millionen US-Dollar von Venture-Capital-Firmen und eröffnet im Rahmen dieser Finanzierungsrunde Büros in den USA.

Erik Benson, General Partner bei Voyager Capital, wird zusammen mit Bruce Chizen, dem ehemaligen CEO von Adobe Systems, dem Aufsichtsrat des Unternehmens beitreten. Jonathan Wilner, früher VP Produkt & Strategie bei Ooyala, wird die Funktion als Chief Marketing Officer bei Make TV übernehmen.

»Wir sind begeistert, durch Erik, Bruce und Jonathan zusätzliche Erfahrung im Bereich der Führung von Medientechnologieunternehmen für Make TV zu gewinnen und dass unsere neuen Investoren Microsoft Ventures, Vulcan Capital und Arnold Ventures uns dabei helfen, die herausragende Marktchance zu nutzen«, sagt Andreas Jacobi, CEO von Make TV.

An dieser Finanzierungsrunde haben auch die Angel Investoren Andy Liu, Sanjay Reddy, Raazi Imam und die bisherigen Investoren teilgenommen: der deutsche Hightech Gründerfonds (HTGF), MediaVentures, Wellen+Nöthen Ventures und Dimensional Ventures.

»Es ist offensichtlich, dass Videoproduzenten einen weitaus einfacheren Weg benötigen, um mehrere Quellen von Live-Video zu akquirieren, zu kuratieren und zu verteilen. Was Make TV gebaut hat, ist eine unglaublich zuverlässige und flexible Plattform, die Profis sowohl im Live-Fernsehen als auch im E-Sport ermöglicht, genau dies zu tun. Voyager freut sich sehr, einen weiteren Macher im Videomarkt in seinem Portfolio zu haben, nach seinem Erfolg mit Elemental Technologies als ein Pionier in der Videoverarbeitung«, urteilt Erik Benson, General Partner, Voyager Capital.

»Die Fähigkeit, von Usern generierte Inhalte zu akquirieren und zu verbreiten, ist in der heutigen Medienlandschaft von unschätzbarem Wert, da die Nutzer schnell über alle Bildschirmgrößen und alle sozialen Feeds auf Informationen zugreifen können«, sagte Nagraj Kashyap, Corporate Vice President, Microsoft Ventures. »Wir freuen uns, Make TV dabei zu unterstützen, digitale Barrieren zu brechen, um die Art und Weise zu verändern, wie Live-Inhalte generiert, produziert und verteilt werden.«

Die Make TV Live Video Cloud (LVC) ermöglicht es Rundfunkanbietern und Online-Publishern, benutzergenerierte und professionell produzierte Live-Videos jeglicher Quellen zu akquirieren, darunter auch mobile Geräte und soziale Plattformen. Make-TV-Kunden nutzen die Live Video Cloud, um die besten Inhalte aus unbegrenzten Live- und Near-Live-Videoquellen in Echtzeit zusammenzustellen. Verlage etwa überwachen eingehende Live-Feeds und kommunizieren mit ihren Mitwirkenden über Intercom oder Chat, während das Programm für ihre Zuschauer überall ausgespielt werden kann – via TV, soziale Netzwerke und OTT.

Medien- und Technologieunternehmen wie der größte E-Sport-Sender ESL, BAMTech/MLB, Viacom, Fos Sports Brasil, RTL2, SWR und BR in Deutschland, sowie der Schweizer Rundfunksender SRF, gehören zu den Kunden, die die Live Video Cloud von Make TV nutzen.

Im Zuge der aktuellen Finanzierungsrunde eröffnet Make TV Büros in Seattle, WA (Hauptsitz) und Los Altos, CA und erweitert das Entwicklerteam und die Kundenbetreuung in Köln.