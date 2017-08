Band Pro Munich: Martin Kreitl ist neuer GF

Mit Wirkung zum 1. September 2017 wird Martin Kreitl alleiniger Geschäftsführer der Band Pro Munich GmbH in Dornach bei München. Er folgt auf Christopher Hantel, der das Unternehmen nach dreieinhalb Jahren verlässt.

Martin Kreitl ist in der Branche bekannt und bestens vernetzt, er kann auf umfassende Erfahrung in verschiedenen Bereichen zurückgreifen, er ist ein »alter Hase«: Seit 1985 arbeitet er erfolgreich in der Film- und Videobranche. Er war lange bei der Kirch-Gruppe in verschiedenen Führungspositionen tätig und leitete unter anderem das dortige High Definition Center.

Im Jahr 2000 produzierte Martin Kreitl dann gemeinsam mit Partnern den weltweit ersten Film in 1080p24. Der Kurzfilm »Gone Underground« (Bericht) war sozusagen der Startschuss für alle weiteren HD-Produktionen im eher kino-orientierten, szenischen Bereich in Deutschland.

Drei Jahre später gründete Martin Kreitl seine eigene Produktionsfirma, die MKMedia Production (Meldung). Erklärtes Ziel war es, das Thema HD in Deutschland weiter voranzutreiben. Seit mehr als 13 Jahren verbindet Kreitl dieser Wunsch auch mit Band Pro Munich, wo er in unterschiedlichen Positionen tätig war, zuletzt als Head of Sales & Marketing. Ab dem 1. September 2017 ist Martin Kreitl nun alleiniger Geschäftsführer der Band Pro Munich GmbH.

Martin Kreitl erläutert seine Pläne: »Ein sehr wichtiger Punkt ist die strategische Neuausrichtung von Band Pro Munich mit einem klaren Fokus auf die Distribution exklusiver Produkte von renommierten Herstellern, wie Angénieux EZ, IB/E Optics oder Orca. Dabei werden wir aber nicht unsere Kernkompetenz im Bereich Kamera, Objektive und innovative On-Set-Lösungen vernachlässigen.«

Umstrukturierung geplant

Im Zuge des Geschäftsführerwechsels will Martin Kreitl auch in anderen Bereichen personell umstrukturieren, bewährte Mitarbeiterinnen mit neuen Aufgaben betrauen und das Team auch mit Neuzugängen erweitern.

Ab dem 1. September 2017 verstärkt Michaela Frank das Team in Dornach als Marketingleiterin. Sie verantwortet in dieser Position auch den für 2018 geplanten Launch eines Webshops.

Katharina Scharinger nimmt als Junior Sales Manager eine neue Aufgabe war und betreut Brands wie Teradek, Small HD, Connex und VideoDevice (siehe auch Bericht über Wireless Video).

Tanja Decman, die seit der Gründung von Band Pro Munich Teil des Teams ist, zunächst im Bereich Sales und zuletzt als Office Managerin tätig war, wird künftig als Business Administration Managerin die Geschäftsleitung unterstützen und das Controlling übernehmen.

Martin Kreitl freut sich auf seine neue Aufgabe und über die Neuaufstellung des Teams: »Das gesamte Band Pro Munich Team blickt sehr optimistisch in die Zukunft. Wir kennen unsere Stärken und bauen auf die Alleinstellungsmerkmale unserer kundenorientierten Services und exklusiven Brands.«