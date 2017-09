»Singapore Sling«: Stimmiger Technik-Cocktail bei Mediacorp

Mediacorp bedient als führender TV-Sender in Singapur unterschiedlichste Plattformen und Kanäle. Dabei positioniert sich das Unternehmen im Markt ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland. Dazu gehört auch, dass sich Mediacorp zu einer umfangreichen News-Berichterstattung verpflichtet sieht.

Aufgrund der vielsprachigen Bevölkerung in Singapur muss das alles in mehreren Sprachen stattfinden: in Englisch, Mandarin, Tamil und Malaysisch (Bahasa Malaysia).

Aufgrund dieser regionalen Besonderheit betreibt Mediacorp eine Vielzahl an Kanälen mit jeweils eigenem Programm – und will als »Stimme Singapurs in der Region« wahrgenommen werden.

Singapur Singapur gilt als riesiger Schmelztiegel, der westliche und östliche Einflüsse auf einzigartige Weise verbindet. In dem Inselstaat leben mehr als fünf Millionen Menschen, in der Mehrzahl Chinesen, aber auch Malayen, Inder und andere Ethnien. Als ehemalige britische Kronkolonie hat sich Singapur zu einem wichtigen Handels- und Finanzzentrum entwickelt. Das spiegelt sich in einer internationalen Ausrichtung und letztlich auch in hohen Lebenshaltungskosten wider.

Vor ein paar Monaten hat Mediacorp ein neues Gebäude bezogen. Das Mediapolis-Areal in Singapur ist ein riesiger Gebäudekomplex, der unter anderem auch alle Produktionsstätten für die acht Fernseh- und zwölf Radiokanäle von Mediacorp beherbergt. Dort produziert Mediacorp nun seinen Content in vier Sprachen und distribuiert ihn auf unterschiedlichsten Wegen.

Qvest Media verantwortete Design und Planung der gesamtem technischen Broadcast-Infrastruktur für den neu errichteten Campus des staatlichen Broadcasters und leitete auch die Systemintegration und Inbetriebnahme. Konstantin Knauf, Managing Director von Qvest Media in Singapur, sprach mit film-tv-video.de über das ambitionierte Projekt, bei dem das Unternehmen die Produkte und Lösungen unterschiedlicher Hersteller integrierte und unter einem Dach vereinte.

Seite 1: Einleitung, Lage

Seite 2: Projektbeginn, Rahmenbedingungen

Seite 3: Systemintegration, Change Management

Seite 4: Kollaborative Workflows, Steuerung Vernetzung

Seite 5: Studios und Regien, Sicherheit, Resümee