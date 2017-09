Arri: 100. Geburtstag mit hochrangigen Gästen, Kurzfilmreihe und Buch

Aus Sicht von Arri war es »eine kleine, feine Jubiläumsfeier für ausgewählte Gäste«: Im Isarforum am Deutschen Museum in München feierte das Unternehmen seinen 100. Geburtstag und präsentierte auch eine Kurzfilmreihe und ein Buch zum Jubiläum.

Wenn ein Unternehmen wie Arri sein 100jähriges Bestehen feiert, dann ist es mit einer einzigen Party nicht getan, sondern es steht ein ganzes Bündel von Events an. Zentrale Bedeutung hat dabei ganz sicher die Veranstaltung, die am 12. September 2017 im Isarforum am Deutschen Museum in München stattfand: Hier hießen der Vorstand von Arri und Mitglieder der Eigentümerfamilie Stahl rund 100 Persönlichkeiten willkommen, darunter langjährige Kunden, Partner und Weggefährten aus der Filmindustrie.

Moderiert von Nina Eichinger bot Arri den Gästen einen unterhaltsamen und genussvollen Abend. Zu den Showacts gehörte die Künstlerin Natalya Netselya. Vor Ort malte sie aus Sand Meilensteine der bewegten Firmengeschichte, darunter die Gründung von Arri durch August Arnold und Robert Richter am 12. September 1917 in einem ehemaligen Schuhmacherladen in der Münchner Türkenstraße.

Politik und Kreativwirtschaft zu Gast

»Mit dieser besonderen Jubiläumsfeier möchten wir Ihnen für die langjährige, intensive und sehr gute Zusammenarbeit danken und auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft anstoßen«, erklärte Franz Kraus, Technikvorstand der Arri-Gruppe. »Arri legt seit Anbeginn großen Wert auf enge Beziehungen zu den Kreativen. Durch den intensiven Kontakt zu Filmemachern erhalten wir wichtige Anregungen, die wir unmittelbar in die Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen einfließen lassen können. Schließlich wollen wir Ihnen genau die Technologien bieten, die Sie für die Umsetzung Ihrer Ideen benötigen.«

Dr. Jörg Pohlman, der als Vorstand das operative Geschäft verantwortet, ergänzte: »Bei Arri trafen die Leidenschaften für Film und Technik schon immer aufeinander. Das war früher so — und derselbe Enthusiasmus ist noch heute bei Arri zu spüren. Von Hollywood bis Bollywood: Mit rund 1.500 Mitarbeitern an zahlreichen Standorten weltweit, ist Arri inzwischen ein echter Global Player. Wir haben den digitalen Wandel erfolgreich gemeistert, doch die Digitalisierung hält noch jede Menge weitere Herausforderungen parat. Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln, bleibt daher Kern all unserer Bestrebungen.«

Ein Interview mit Franz Kraus und Dr. Jörg Pohlman finden Sie hier.

Bayerns Medienministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin llse Aigner: »Arri ist seit 100 Jahren ein wichtiger Akteur für den renommierten Medienstandort Bayern und ein wahres Aushängeschild. Die erfolgreichsten Filme kommen auf 14 Oscars, die Technikschmiede aus München kann allein 19 dieser begehrten Trophäen ihr eigen nennen. Arri ist heute auf der ganzen Welt aktiv, aber immer noch in Bayern zu Hause.«

Münchens Zweiter Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft sowie Vorsitzender des Kulturausschusses, ergänzte: »Fast kein Kinofilm auf der Welt wird heute gedreht, bei dem Arri nicht auf irgendeine Art und Weise seine Finger mit im Spiel hatte. Als Münchner können wir stolz sein, dass dieses Traditionsunternehmen Botschafter unserer Stadt ist.«

Anekdoten: Live, als Kurzfilmserie und als Buch

Gemeinsam mit den Gästen wurden Arri-Anekdoten ausgetauscht. Regisseur Edgar Reitz etwa erzählt gern die Geschichte, wie der alte Herr Arnold ihm als Studenten die Aufgabe stellte, eine Arri-Kamera auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen — erst dann würde er sie ihm für seinen Dreh kostenlos zur Verfügung stellen. Edgar Reitz, Sohn eines Uhrmachers, schaffte es – und wurde belohnt. Auch der anwesende Regisseur und DoP Joseph Vilsmaier hat eine ganz besondere Verbindung zu Arri: Er ging dort in den 1950er Jahren in die Lehre.

Diese und viele weitere Erlebnisse rund um Arri wurden anlässlich des 100jährigen Jubiläums auch in der Serie »The Filmmaker’s View« festgehalten. Als Geburtstagsgeschenk für alle Filmliebhaber weltweit führte ein Team von Arri über eineinhalb Jahre hinweg mehr als 250 Videointerviews mit Filmschaffenden und Zeitzeugen aus aller Welt. Darin schildern renommierte Filmemacher wie Ang Lee, Francis Ford Coppola, Judith Kaufmann, Wim Wenders und Tom Tykwer, wie Technologie ihre künstlerische Arbeit verändert hat. Die Interviews können ab sofort unter 100.arri.com/filmmakersview angeschaut werden. Begleitend zum Filmprojekt erscheint ein Buch mit dem Titel »The Filmmaker’s View«.

Die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Arri begannen bereits im Juli 2017 mit zwei großen Jubiläumspartys in der Münchener Türkenstraße für Partner und Kunden sowie für Mitarbeiter aus aller Welt. Weitere Jubiläums-Events finden ab September unter anderem in Amsterdam, Los Angeles, Hongkong, Mumbai und London statt.