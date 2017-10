Dimetis: Wechsel in der Geschäftsführung

Thomas Will übernimmt die Dimetis-Geschäftsführung, Joachim Kniesel plant den Vorruhestand.

Zum 1. November 2017 wird Thomas Will die Geschäftsführung der Dimetis GmbH in Dietzenbach übernehmen und Joachim Kniesel in dieser Funktion ablösen.

Kniesel hat die Geschäfte des Hauses seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 geleitet und strebt nun dem Vorruhestand entgegen. Joachim Kniesel steht dem Unternehmen aber weiterhin zur Verfügung und unterstützt aktiv den sukzessiven Übergang der Verantwortlichkeiten auf die neue Geschäftsführung, so Dimetis.