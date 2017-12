Charlie Vogt verlässt Imagine Communications

Tom Cotney ist neuer CEO bei Imagine Communications. Sein Vorgänger Charlie Vogt übernimmt Aufgaben in der Gores Group, der Beteiligungsgesellschaft, zu der Imagine Communications gehört.

Charlie Vogt wird innerhalb der Gores Group als »Senior Advisor« tätig werden und soll dort weitere Merger & Aquisitions und Business Development für Imagine verfolgen. Alec Gores, Chef der Gores Group, betont, dass Charlie Vogt bei Imagine Communications die Transformation hin zu IP erfolgreich umgesetzt habe.

Jetzt soll Tom Cotney übernehmen. Er kommt aus dem IT-Bereich und war lange Jahre als General Manager im Communications Bereich bei IBM Global Services tätig. Business-Modelle seien im Wandel, so Cotney, er könne nun auf der erfolgreichen Arbeit von Charlie Vogt bei Imagine Communications aufsetzen.

Vogt ergänzt, dass Imagine aktuell dem besten Quartalsergebnis des Jahres entgegen blicke.

»Dieser Übergang unterstreicht unser langfristiges Interesse an Imagine, wie auch ganz generell am Broadcast- und Medienbereich. Wir glauben daran, dass Imagine beim Übergang zu IP, zu Cloud Services und der Monetarisierung von Content Distribution auch weiterhin eine führende Rolle in der Branche einnehmen wird«, sagt Alec Gores.