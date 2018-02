Neuer Leiter für Mobile-Entwicklung bei Sporttotal.tv

Die Amateursport-Videoplattform Sporttotal.tv verstärkt ihr Team: Danny Preussler leitet nun die Mobile-Entwicklung am neuen Standort in Berlin. 2018 sollen neue Analyse-Features und Community-Tools folgen.

Sporttotal.tv, eine 100-prozentige Tochter der Sporttotal AG, hat ihre Führungscrew zum Jahresstart 2018 noch einmal verstärkt: Danny Preussler, 39, leite nun als neuer Head of Mobile Engineering das Entwickler-Team am Standort Berlin, meldet das Unternehmen. Dort hat Sporttotal.tv Anfang Januar 2018 sein neues Development Lab eröffnet. Preussler berichtet an Vice President Digital Technology Kasar Masood, der die Technologie und Programmierung rund um die Amateursport-Videoplattform Sporttotal.tv und zugehörige Produkte verantwortlich weiterentwickelt.

Preussler baute zuvor unter anderem bei Viacom International Media Networks das Team für TV- und Android-Apps für MTV, VH1 und Comedy Central auf. Zudem ist er seit Ende 2016 Teil des Google Developer Expert Programs.

Danny Preussler zu seiner neuen Position: »Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Sporttotal.tv ist ein extrem spannendes Unternehmen, das einen sehr beeindruckenden Start hingelegt hat. Gerade im Mobile-Bereich des Sports steckt noch sehr viel Potenzial. Mit unserem kleinen, aber sehr kräftigen Team werden wir da eine Menge bewegen können und Sporttotal.tv gerade für den Nutzer noch attraktiver machen.«

Kasar Masood, Vice President Digital Technology Sporttotal.tv ergänzt: »Danny Preussler ist ein großer Gewinn für uns. Er bringt jede Menge Erfahrung und Wissen mit, besonders in den Bereichen Mobile und Connected TV Applikationen. Er wird schon bald sehr ansprechende als auch intuitive Apps für Sporttotal.tv entwickeln.«