Neuer CEO bei Streaming-Anbieter 7TV

ProSiebenSat.1 und Discovery Communications ernennen Alexandar Vassilev zum CEO des gemeinsamen Streaming-Angebots 7TV. Der ehemalige Google-Executive möchte mit 7TV eine führende Consumer-Marke schaffen.

ProSiebenSat.1 und Discovery Communications geben die Ernennung von Alexandar Vassilev zum CEO von 7TV, dem senderübergreifenden Entertainment-Streaming-Angebot in Deutschland, bekannt. Aktuell sollen 7TV-Zuschauer auch Zugang zur Berichterstattung der Olympischen Winterspiele Pyeongchang 2018 des Senders TLC haben, der einige der größten Events wie Eiskunstlaufen, Shorttrack und Snowboard live übertragen wird.

Vassilev, der zuletzt für Google arbeitete, trete mit sofortiger Wirkung seine neue Position an. Er soll fortan das strategische Wachstum und die Weiterentwicklung des neuen digitalen Streaming-Dienstes, der vor sechs Monaten gestartet wurde, verantworten und direkt an den Vorstand der gemeinsamen Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery Communications berichten. Der bisherige Interims-CEO Christian Dankl, der bei ProSiebenSat.1 als CEO AdVoD tätig ist, soll künftig als Mitglied des Aufsichtsrats von 7TV fungieren.

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland, sagt: »Unsere Zielsetzung, eine erstklassige Content-Plattform zu kreieren, wird durch die Ernennung von Alex Vassilev unterstrichen. Sein digitaler Hintergrund und seine Erfahrung im Aufbau von digitalen Top-Angeboten, werden unserem consumer-fokussierten OTT-Business einen starken Schub geben. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit.«

Christof Wahl, Digitalvorstand und COO der ProSiebenSat.1 Group, sagt: »Die Berufung von Alexandar Vassilev ist eine echte Bereicherung für 7TV, da er in seiner gesamten beruflichen Laufbahn die digitale Revolution vorangetrieben hat. Dank seiner Expertise beim Aufbau von digitalen Angeboten, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellen, wird er zum künftigen Wachstum und der Positionierung von 7TV maßgeblich beitragen.«

In den letzten zehn Jahren arbeitete Vassilev für Google in den USA. In seiner letzten Funktion als Product Manager für Google Search war er für die Optimierung der User-Experience und die Einführung neuer Features zuständig. Bereits vorher konnte Vassilev Erfahrungen im Produktmanagement in den Bereichen Youtube, Doubleclick und Google Core Infrastructure & Operations sammeln. Während seines Studiums an der Harvard Business School gründete er bereits eine Online-Commerce-Software Firma, um Web-Lösungen für Unternehmen in seiner Heimat Bulgarien anzubieten.

Alexandar Vassilev sagt: »Ich freue mich sehr, das Mobile- und OTT-Streaming-Angebot 7TV leiten zu dürfen und dessen Wachstum und Weiterentwicklung voranzutreiben, für das zwei große Medienunternehmen starke Inhalte und ihr gesamtes Potenzial beisteuern. Mein Anspruch ist es, eine führende Consumer-Marke zu schaffen.«

SevenOne Media wird als Vermarktungshaus von ProSiebenSat.1 die Verantwortung des digitalen Werbeinventars des Joint-Ventures übernehmen.