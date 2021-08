Neuer Nevion-CEO: Thomas Heinzer

Nevion-Gründer Thomas Heinzer ist nun CEO des Unternehmens.

Nevion gehört seit Herbst 2020 zu Sony (Meldung) und nun hat dessen bisheriger langjähriger CEO Geir Bryn-Jensen das Unternehmen verlassen. Nun wurde der Unternehmensgründer Thomas Heinzer mit Wirkung vom 20. August 2021 als CEO von Nevion ernannt. Das bestehende Managementteam von Nevion soll ansonsten unverändert bleiben.

Heinzer gründete 1996 das Unternehmen Network Electronics, aus dem 2007 Nevion hervorging. Heinzer war eine treibende Kraft bei der Entwicklung des Unternehmens von einem kleinen Start-up-Unternehmen für Broadcast-Ausrüstung zu einem weltweit agierenden Anbieter von Routing- und Medientransport-Lösungen, das mittlerweile als IP-Spezialist und Experte für virtualisierte Medienproduktion arbeitet. Seit Oktober 2020 ist Nevion Teil der Sony Group und Heinzer war maßgeblich an den Mergers und Übernahme-Aktivitäten des Unternehmens beteiligt. Zuletzt bekleidete er im Management-Team die Aufgaben als Executive-VP Strategic Projects für Nevion. Nun übernimmt er die Aufgabe, das Unternehmen als CEO zu leiten.

Heinzer kommentiert: »Nevion kann auf eine stolze Geschichte von Neuerfindung zurückblicken und arbeitet nun eng mit der Muttergesellschaft Sony zusammen, um weiterhin die Zukunft der Broadcast-Produktion mit zu gestalten. Nach all den Jahren im Unternehmen bin ich immer noch begeistert von der Branche, in der wir tätig sind, und von dem, was wir tun.«

Heinzer fügte hinzu: »Natürlich möchte ich den großen Beitrag von Geir Bryn-Jensen würdigen, der Nevion zu dem Unternehmen gemacht hat, das es heute ist. Ich denke, ich kann für alle bei Nevion sprechen, wenn ich ihm das Allerbeste für die Zukunft wünsche. Ich freue mich darauf, Nevion in dieser aufregenden neuen Phase des Unternehmens mit der Unterstützung des Managementteams und der großartigen Mitarbeiter zu führen.«