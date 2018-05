Xinegear ist Reparatur- und Service-Stützpunkt für Red-Kameras

Xinegear aus Berlin wurde von Red Digital Cinema zum zertifizierten Service Center ernannt (RED CSC).

Xinegear hat von Red die offizielle Freigabe als weiterer Reparatur- und Service-Stützpunkt für Red-Kameras erhalten. Damit ist das Unternehmen in Europa neben dem red-eigenen Service in Pinewood bei London einziger autorisierter Service-Stützpunkt in Europa.

Red will mit diesem Schritt die Service-Reaktionszeit verkürzen und die Kundennähe — vorrangig im deutschsprachigen Raum, optimieren.

Xinegear hat seine Niederlassung in Berlin auf dem Gelände der Berliner Union Film Studios.