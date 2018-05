Arri Media: Hantel neuer kaufmännischer Leiter

Seit 1. Mai 2018 ist Christopher Hantel kaufmännischer Leiter von Arri Media, der Postproduction-Tochter der Arri-Gruppe. Diese Position wurde neu geschaffen.

In seiner neuen Aufgabe als kaufmännischer Leiter von Arri Media entlastet Christopher Hantel den Geschäftsführer Josef Reidinger. Der erklärt dazu: »Es ist wichtig, am Puls der Zeit zu sein, täglich in direktem Entscheider-Kontakt zu stehen, Zeit zu haben, um Trends zu erkennen und auf die Bedarfe und Wünsche entsprechend einzugehen. Durch die neu geschaffene Stelle des kaufmännischen Leiters kann ich mich hierauf konzentrieren, und freue mich sehr darauf.«

Der neue kaufmännische Leiter Christopher Hantel war zuvor als Geschäftsführer von Band Pro Munich aktiv. Frühere Karrierrestationen waren der Licht & Ton Geräteverleih sowie die Bavaria Production Services, wo Hantel als Senior Controller arbeitete.

Der 46jährige Hantel erläutert: »Ich verfolge seit Jahren, wie Arri Media sich mit seiner hoch professionellen und breiten Ausrichtung eine führende Rolle in der Film-, High-End-Fernsehbranche und in der Werbung erworben hat. Ich freue mich außerordentlich, ab sofort diesen Weg in einer sich ständig wandelnden Branche mit meiner langjährigen Erfahrung unterstützen zu können. Wir wollen ein herausragender Dienstleister am Markt sein, und ich möchte meinen Teil hierzu beitragen.«

Hintergrund

Die Arri-Gruppe besteht aus den fünf Geschäftsbereichen Camera Systems, Lighting, Media, Rental und Medical. Arri Media bietet alle kreativen und technischen Dienstleistungen rund um die Filmproduktion an — von der Drehbuchphase und der Betreuung am Set über die komplette Bild- und Tonpostproduktion bis hin zur digitalen Distribution in die Kinos.

Arri Media sieht sich dabei als Deutschlands größtes Postproduktionshaus. Der Hauptsitz ist in München, Niederlassungen gibt es in Berlin, Köln, Frankfurt, Halle und Ludwigsburg.

Mit einem umfassenden Service-Portfolio und großer Skalierbarkeit ist Arri Media in der Lage, die Postproduktion für hoch budgetierte internationale Spielfilm- und Serienprojekte durchzuführen. Diese Produktionen sind in Deutschland bisher eher selten. Die Filmförderung und die Marktteilnehmer versuchen aber, das zu ändern. Arri Media will zukünftig flexibler auf sich verändernde Marktsituationen eingehen können und baut daher intern entsprechende Kompetenzen auf.