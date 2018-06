Teltec eröffnet weitere Niederlassungen

Teltec expandiert und eröffnet in den kommenden Wochen weitere Niederlassungen. In Wien, Salzburg und Metz werden dabei die ersten Auslandsstandorte entstehen.

»Wir freuen uns, mit der AV-Pro in Österreich einen geschätzten, bisherigen Mitbewerber gefunden zu haben, der ab Juni 2018 unsere Niederlassung in seinen Räumen betreiben wird«, sagt Steffen Schenk, Operativchef von Teltec. Teltec ist mit bislang acht Niederlassungen im Markt aktiv, bis dato aber ausschließlich in Deutschland. Mit der neuen Teltec-Dependance bei AV Professional in Wien, beginnt nun die von Teltec-Vorstand Ralf Pfeffer schon länger ins Auge gefasste und indirekt angekündigte europaweite Ausdehnung des Geschäftsbetriebs (siehe auch früheres Interview). Teltec positioniert sich dabei seit einiger Zeit klar als Lieferant für professionelle Produktions-, Postproduktions-, Archiv-, und Sendetechnik nebst Zubehör.

Am Donnerstag, den 21. Juni 2018 wird die neue Teltec-Dependance in Wien mit einem Open House feierlich eröffnet.

Die vor mehr als 25 Jahren von Herbert Hietler gegründete AV-Professional GmbH wurde im vergangenen Jahr von Rainer Strzygowski und David Knapp übernommen. Die beiden Nachfolger gaben dem österreichischen Marktführer für professionelle Medientechnik eine neue Unternehmensstruktur. Zu der Entscheidung, mit Teltec zu kooperieren sagt David Knapp: »Wir haben uns intensiv mit unserem Handelsbereich beschäftigt und gelangten zu der Auffassung, diesen mit der Teltec zusammenzulegen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keiner hat auch nur annähernd ein so breites, qualitativ hochwertiges und damit kundenorientiertes Produktportfolio wie Teltec. Wir wollten den Handelsbereich aus Sicht des Kunden neu aufrollen und anschließend optimieren.«

Sein Partner und Co-Geschäftsführer Rainer Strzygowski ergänzt: »Wir konzentrieren uns mit der AV-Professional zukünftig noch mehr auf die Bereiche Vermietung und Projektgeschäft. Hierin liegen historisch unsere Stärken und der direkte Zugriff auf die neu hinzugewonnene Produktvielfalt wird einen wichtigen Impuls für diesen weiteren Ausbau geben.«

Wie in anderen Fällen von Teltec und verschiedenen Partnerunternehmen schon praktiziert, kooperiert nun als auch AV-Professional mit Teltec auf Basis eines Agenturmodells: Qualifizierte Partner vor Ort übernehmen dabei den Betrieb der Teltec-Niederlassung und haben dadurch Zugriff auf das gesamte Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Handelshauses für professionelle Film- und Fernsehtechnik.

Ralf P. Pfeffer sagt: »Wir beschäftigen uns seit Längerem mit einer europäischen Expansion und verfolgen dabei ambitionierte Ziele.« Dass sich die Medienbranche in ihren Handelsstrukturen in eine europäische Dimension entwickle sei unabwendbar, so seine Überzeugung.

»Schaut man sich die großen Hersteller an, verfügen diese längst über eine europäische, wenn nicht gar eine EMEA-Organisation. Betrachtet man das noch immer stark wachsende Teltec-Produktportfolio mit rund 15.000 Produkten von mehr als 450 Marken, erfordert schon dessen regelmäßige Datenpflege eine gewisse Organisationsgröße.«

Nach Wien, so kündigt Teltec ganz konkret an, werden Salzburg und Metz als weitere Teltec-Standorte in Europa folgen. Man beabsichtige zudem, so Teltec-Vorstand Pfeffer, in diesem Jahr noch in Polen und Tschechien und an einem größeren deutschen Medienstandort Niederlassungen zu eröffnen. »Doch darüber können wir erst konkret reden, wenn die Dinge spruchreif sind bzw. die den aktuellen Verhandlungen zugrundeliegenden Verschwiegenheitsvereinbarungen ihre Gültigkeit verlieren.«

Dennoch könne man jetzt schon sagen, dass Teltec hinsichtlich des Potenzials seines Geschäftsmodells erst ganz am Anfang stehe. Nicht nur in Europa, auch in Deutschland, sei man noch lange nicht überall so nahe an jedem Kunden, wie es wünschenswert und machbar sei. Insoweit suche man auch nach weiteren Partnern.

Die Teltec AG hatte zuletzt am Medienstandort München die in Unterföhring ansässige Videocation übernommen und dort zwischenzeitlich eine Teltec-Niederlassung eröffnet. Videocation konzentriert sich seither mehr auf das Distributions- und Projektgeschäft. In Saarbrücken konnte mit einem Fotofachhändler erstmals ein Partner außerhalb des klassischen Film- und Fernsehmarktes gewonnen werden.