Bavarian Broadcast Convention: Hausmesse und mehr

Die Bavarian Broadcast Convention (BBC) ist eine zweitägige, erweiterte Hausmesse. Sie fand im Oktober 2017 erneut im Studio des Rental-Hauses FGV Schmidle in München statt – ausgerichtet von Teltec und Videocation.

»Leads und Likes allein verkaufen keine einzige Kamera.«

Im Gespräch mit film-tv-video.de fasste Ralf P. Pfeffer in diesem Kernsatz einen wichtigen Aspekt seiner Haltung zu grundlegenden Gesetzen der Branche zusammen. Lesen Sie im folgenden, was das mit der BBC zu tun hat — und darüber hinaus für Teltec und Videocation bedeutet.

BBC-Neuauflage: warum?

Videocation hatte zuletzt im Jahr 2014 seine Hausmesse »Bavarian Broadcast Convention« ausgerichtet. Seither hat sich einiges verändert – im Markt insgesamt, wie auch für Videocation: Im Frühjahr 2017 hatte Teltec den Münchner Händler Videocation übernommen. Videocation konzentriert sich seither auf Distribution und Systemintegration, während Teltec das Handelsgeschäft übernommen und hierfür eine größere Niederlassung in München gegründet hat.

Weshalb also wurde die BBC wiederbelebt? »Wir haben die BBC auch deshalb wiederbelebt, weil das für uns eine gute Gelegenheit war, uns gemeinsam am Markt zu präsentieren und unseren Kunden die weiteren Pläne unserer Unternehmen nahe zu bringen«, erläutert Ralf Pfeffer die Gründe, die BBC erneut auszurichten: »Dabei hat uns der Erfolg des Open House ermutigt, das wir kurz nach der Übernahme in den Räumen von Videocation veranstaltet hatten.«

»Dass wir gemeinsam mit Teltec diesen Event auf die Beine stellen und damit eine Plattform für den Branchenaustausch wiederbeleben konnten, freut uns natürlich«, ergänzt Charlie Nedeltschev.

»Dabei war uns neben der Produktausstellung auch der Vortrags- und Seminarteil der BBC wichtig. Ralf Pfeffer und ich teilen die Auffassung, dass der persönliche Kontakt und Wissenstransfer zwischen Herstellern, Händlern und Endkunden ein extrem wichtiger Faktor in unserer Branche ist — und genau dafür ist die BBC eine wertvolle Plattform.«

»Die BBC war für uns wichtig, um die Marktausrichtung von Teltec und Videocation noch einmal klar zu kommunizieren. Das ist den meisten im Markt zwar prinzipiell klar, aber es gibt natürlich immer noch viele Fragen, die wir gern beantworten — und das geht in einem solchen Rahmen, wie ihn die BBC bietet, am besten und einfachsten. Außerdem ist die BBC wertvoll, um unsere Beziehungen zu Partnern, Lieferanten und Kunden zu pflegen«, fasst Ralf Pfeffer zusammen.

Bavarian Broadcast Convention: Event-Resümee

Nach zwei Veranstaltungstagen zogen die Ausrichter eine positive Bilanz der Veranstaltung. Rund 40 Aussteller waren nach München gekommen, um ihre Produkte zu präsentieren. Die Ausstellung wurde ergänzt von über 30 Seminaren und Vorträgen, in denen sich die Besucher über aktuelle Branchenthemen und -technologien informieren konnten.

Wie lange und wann die BBC im kommenden Jahr stattfinden wird, ist aktuell noch offen. 2018 wird wohl direkt im Anschluss an die IBC in Amsterdam die Cinec in München stattfinden (Termin auf der Website: 22. – 24. September 2018) — und die Macher der BBC wollen erst dann weitere BBC-Pläne diskutieren, wenn genauere Informationen über das Konzept der Cinec2018 vorliegen.

Seite 1: BBC – Neuauflage und Resümee

Seite 2: Ausrichtung Videocation und Teltec

Seite 3: Markttendenzen, Rolle der Händler