Euro Media Group: Partnerschaft mit Simplylive

Im Rahmen der Partnerschaft investiert die Euro Media Group in die Simplylive Technologie. Zudem wird ein Trainings- und Kompetenzzentrum eingerichtet, um Produktionsdienstleister zu schulen und die Gestaltung modernster Produktionsabläufe voranzutreiben.

Die Lösungen von Simplylive konzentrieren sich auf einen kollaborativen, intuitiven Arbeitsansatz, so die Euro Media Group. Sie umfassen digitale Medienrecorder, Slomo-Server mit mehreren Kameras wie auch die komplexe, integrierte Produktionslösung ViBox.

Während der IBC zeigte Simplylive die neueste Erweiterung der Produktfamilie – die Vibox Mini-Versionen. Mini ist das neue kompakte und leistungsstarke Mitglied der ViBox-Produktfamilie. Die ViBox Mini bietet alle bekannten Anwendungen, wie das ViBox Live Produktionssystem, SloMo, Ref&Box oder BMR, in einer Ausführung mit vier oder acht Kanälen. Diese tragbare, qualitativ hochwertige Lösung soll es einfacher machen, in Live-Produktionen und vor allem in Sport-Review einzusteigen.

Mit seiner kleinen Bauform und einem Gewicht von weniger als 7 kg sowie diversen Workflows und Funktionen sei es das einzige Werkzeug, das Benutzer benötigen, um hochmoderne Inhalte zu produzieren oder Spiele zu beurteilen, ohne an die Technologie hinter der Anwendung denken zu müssen, betont Simplylive. Aus der Sicht des Herstellers ist ViBox Mini das perfekte Einstiegsmodell für kleinere Unternehmen, Produktionen oder Klubs.