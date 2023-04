Riedel Simplylive Production Suite

Tobias Kronenwett präsentiert Riedels Simplylive Production Suite, eine modulare, softwaregesteuerte Live-Produktionsplattform und stellt beispielhaft zwei Remote-Anwendungen mit Riedel-Technik vor.

Im September vergangenen Jahres hatte Riedel die Übernahme von Simplylive verkündet. Mit diesem Schritt erweiterte Riedel sein hardware-zentriertes Portfolio für Videotransport und -processing um COTS- und cloud-basierte Lösungen. Damals urteilte Rik Hoerée, CEO Product Division, Riedel Communications: »Mit dieser Akquisition verwirklichen wir unsere Vision, in das Herz der Live-Produktion vorzudringen und neue Workflows, Einsatzmöglichkeiten und Geschäftsmodelle anzubieten, die den dynamischen Anforderungen unserer Kunden aus der Sport-, Medien- und Unterhaltungsbranche gerecht werden«.







Nun ist Riedel schon einen Schritt weiter und hat die Produktpalette von Simplylive integriert. Bei der NAB konnte man diesen Fortschritt in Augenschein nehmen und die modulare, softwaregesteuerte Live-Produktionsplattform »Simplylive Production Suite« begutachten.

Simplylive

Simplylive ist mit allen gängigen Videoformaten kompatibel. Das System lässt sich auf Hardware betreiben und kann so beispielsweise direkt am Veranstaltungsort eingesetzt werden, um eine Liveproduktion zu realisieren. Es ist aber auch möglich, Simplylive on premise im Data Center oder komplett in der Cloud zu nutzen.

Das mache das System ausgesprochen flexibel, so Tobias Kronenwett, Regional Sales Manager EE. Ein weiterer Vorteil: Weil Simplylive komplett softwarebasiert arbeitet, wird der Funktionsumfang des Systems weiter wachsen.

Aktuell beherrscht Simplylive die Zeitlupenwiedergabe, aber auch komplette Produktionen mit verschiedenen Quellen, Grafiken und auch Zeitlupenwiedergaben sind damit machbar. Die Simplylive Production Suite kann für kleinere Produktionen von einer Person bedient werden, es ist aber auch möglich, mehrere User hinzuzufügen und damit größere Veranstaltungen abzudecken.

Remote im Riedel-»Wohnzimmer«

Bei der NAB zeigte Riedel in einem »Wohnzimmer« exemplarisch zwei Setups für Remoteproduktionen mit Technik von Riedel.

Ein Setup zeigte eine Replay-Lösung, die in der Cloud oder im Data Center laufen könnte, als Heim-Arbeitsplatz, der über Public Internet angebunden ist. Riedel hatte dafür auch eine mit Intercom- und Multivieweranbindung aufgebaut. Mit so einer Lösung könnte der Slomo-Operator zuhause oder in einem Produktionszentrum sitzen und müsste nicht zwangsläufig am Produktionsort sein, um seine Arbeit zu tun, so Kronenwett.

Als zweites Beispiel im »Wohnzimmer« hatte Riedel einen Remote-Kommentatorplatz installiert, bei dem auf dem Bildschirm-Interface neben dem Vorschaubild auch diverse Kontrollfunktionen fürs Kommentieren zu sehen waren.