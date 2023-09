EMG Italy: Jährlich 1.500 Remote-Produktionen mit Simplylive

EMG Italy setzt Riedels Simplylive Production Suite in seinem einzigartigen Broadcast-Center ein.

EMG Italy setzt in seinem einzigartigen Broadcast Center in Italien, das den wichtigsten italienischen Sportsendern und Medienproduzenten gewidmet ist, Riedels Simplylive Production Suite ein.

Die Simplylive Production Suite hat sich insbesondere für Fußball, Volleyball, Feldhockey, Boxen und Basketball bewährt und hat es dem Technical Hub ermöglicht, in der vergangenen Saison bis zu 1.500 Remote-Live-Events abzudecken — aus Cologno Monzese, einem Stadtteil von Mailand, wo auch viele weitere Medien- und Kommunikationsunternehmen sitzen.

»Das EMG Italy Broadcast Center wurde als eines der besten High-Tech-Produktions- und Distributionszentren für Broadcaster entwickelt, und ich bin stolz darauf, als eines der ersten Unternehmen in Italien Remote-Produktionen mit der Simplylive Production Suite realisiert zu haben. In den letzten Monaten haben wir unsere Produktionsumgebung um weitere Riedel Live Production Suites erweitert, wie zum Beispiel in unserem brandneuen Instant Replay Center für die Lega Basket Serie A«, so Francesco Donato, Chief Technology Officer bei EMG Italien.

»Das Schöne an der Riedel-Lösung ist ihre Skalierbarkeit und Flexibilität, um höchste Produktqualität zu erreichen – sowohl aus technischer als auch aus redaktioneller Sicht. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich die Fähigkeit, TV-Produktionen und Workflows zu managen, die bisher einen höheren Ressourceneinsatz erforderten. Wir sind Riedel sehr dankbar, dass sie uns nicht nur helfen, unsere Möglichkeiten kostengünstig zu erweitern, sondern auch unsere Position als Vorreiter zu behaupten.«

Die Remote-Produktion ist einer der wichtigsten Bestandteile des umfangreichen Dienstleistungskatalogs von EMG Italy, zu dem auch eine umfangreiche Ü-Wagen-Flotte, Fernsehstudios, Live-Grafik und Datenmanagement, Konnektivität und digitale Dienste gehören. Als One-Stop-Shop für den italienischen Markt kann EMG Italy rund 40 Live-Events pro Wochenende mit bis zu 30 Live-Spielen gleichzeitig aus der Ferne produzieren, weshalb die Abläufe für die Bearbeitung von Anfragen und die Programmierung der einzelnen Setups absolut reibungslos und schnell funktionieren müssen.

Mit eingebauten Video- und Audiomischern, Live-Replay, File-Erstellung, Live-Streaming und Video-Review deckt die Simplylive Production Suite alle Arbeitsabläufe ab, die für die Fernsehproduktion erforderlich sind, und ermöglicht es EMG Italy, sowohl die Effizienz als auch die Effektivität zu maximieren. Die Riedel-Suite ermöglicht es dem Unternehmen, neben den hochkarätigen Veranstaltungen auch kleinere und mittlere Live-Sportproduktionen abzuwickeln, wodurch EMG Italien sein Geschäft und seinen Kundenkreis erweitern konnte.

Kürzlich hat EMG Italy 13 neue, voll ausgestattete Riedel-Workstations installiert, so dass nun insgesamt 41 Workstations das ganze Jahr über aktiv sind. Als modulare, softwaregesteuerte Live-Produktionsplattform ermöglicht Riedels Simplylive Production Suite dem Unternehmen, Sportproduktionen zentral zu managen und Crews zu optimieren. Die Plattform hat es EMG Italy außerdem ermöglicht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, indem Anreisen zu den Veranstaltungsorten minimiert wurden. So konnte das Unternehmen ohne komplexe Installationen konsistente und qualitativ hochwertige Workflows schaffen.

»Mit der Riedel-Plattform kann EMG Italy flexible und optimierte Remote-Workflows für Live-Multikamera-Produktionen anbieten, die auch Video- und Audiomischung, Live-Wiederholungen, das Management von Highlights, Grafikmischung und Videoreviews umfassen«, so Harry Kapros, Business Director, Live Video Production, Riedel Communications. »Diese kostensparende Investition ermöglicht es EMG, einen hybriden Ansatz für Sportproduktionen zu verfolgen, ihre operativen Kapazitäten zu erweitern und die Qualität ihrer Produkte deutlich zu verbessern.«

Giuseppe Angilello, Regional Sales Manager Italy & Malta bei Riedel, fügt hinzu: »Wir sind stolz darauf zu sehen, wie EMG Italy die Zukunft der Remote-Produktion neu definiert und neue Standards in der italienischen Broadcast-Industrie setzt. Als einer unserer langjährigen Kunden erfüllt das Unternehmen seinen Anspruch, innovative und effiziente Remote-Produktionslösungen für ein so großes Volumen an Veranstaltungen anzubieten, voll und ganz. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und Lösungen zu liefern, die unseren Kunden helfen, weitaus mehr Aufgaben mit weitaus weniger Komplexität zu bewältigen.“«