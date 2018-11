Volucap gewinnt zwei VR Now Awards

Am 14. November 2018 wurden zum dritten Mal die VR Now Awards für Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality und 360° Video vergeben. Zwei Auszeichnungen gingen nach Babelsberg: Die Volucap GmbH wurde für das hochwertigste und innovativste Produkt und als technologisch herausragendes VR-Produkt gewürdigt.

Das volumetrische Studio der Volucap GmbH ermöglicht unter anderem »hologrammartige Darstellungen realer Personen, die sich wie computergenerierte Modelle bearbeiten und in reale und virtuelle Welten platzieren lassen. Zuschauer können diese betreten und das Geschehen aus vielen Blickwinkeln ansehen«, heißt es zur Begründung. Neben neuen audiovisuellen Erzählformen (»begehbarer Film«) gibt es u.a. Anwendungen für Medizin und Automotive oder die Games-Branche. Das überzeugte die Juroren des VR Now Grand Prize und des VR Technology Award.

(Ausführlicher Bericht über den Preisträger).

Die weiteren Auszeichnungen wurden wie folgt vergeben:

Cinematic VR Award für herausragende 360° Projekte: »Vestige« (Produktion: Other Set) ist eine VR-Reise in das Gedächtnis einer jungen Frau, die sich an ihre verstorbene Liebe erinnert. U.a. werden volumetrisch aufgenommene Darsteller eingesetzt.

Interactive VR Experience Award für immersive VR-Erfahrungen: »Escape the Lost Pyramid« (Produktion: Ubisoft Blue Byte) ist ein Location Based VR Escape Room, der die »Assasin’s Creed«-Spielerserie aufgreift. Vier Spieler müssen kommunizieren, um gemeinsam den Ausgang des Grabmals zu finden.

VR Industry Award für B2B-Applikationen: »B. Braun Aesculap Spine VR« (Produktion: Numena Virtual Reality Architects) demonstriert als interaktive VR-Anwendung Operationen am Lendenwirbel mit Medizintechnik von B. Braun Melsungen.

VR NOW Awards werden vom Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg wurden im Rahmen der zweitägigen MediaTech Con verliehen. Dort bieten drei Fachkonferenzen eine internationale Wissens-Plattform an der Schnittstelle von Technologie, Inhalt und Anwendung.