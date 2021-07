Gravity kauft zwei Sparten von Telstra

Gravity hat das DNG- und das Spezialkamera-Business von Telstra übernommen.

Telstra ist ein international operierendes Telco-Unternehmen mit Sitz in Australien, und nun hat Gravity Media zwei Businessparten von Telstra übernommen: Das betrifft einerseits die DSNG-Flotte von Telstra und andererseits die Entwicklung und den Betrieb der Globecam-Miniatur-Live-Kameras und der zugehörigen RF-Links.

Der australische Arm von Gravity Media ist derzeit von Sydney und Melbourne aus aktiv und bietet Ü-Wagen, Studios, produktionsbezogene Dienstleistungen sowie Postproduktionseinrichtungen an. Nun erweiterte Gravity seinen Fußabdruck in Australien und hat die DSNG-Flotte von Telstra, bestehend aus zehn Satelliten-Uplink-Fahrzeugen und drei Satelliten-Flyaway-Uplinks, übernommen. Bei den robusten Einheiten handelt es sich laut Gravity um Einheiten, die eine verbesserte Uplink-Leistung und hohe Ausfallsicherheit bieten, so dass sie den Betrieb auch an abgelegenen Standorten gewährleisten können.

Die zweite Businesssparte, die Gravity von Telstra übernommen hat, ist Globecam, ein britisches Unternehmen, das Spezial-Miniaturkameras entwickelt und produziert. So hat Globecam die Spezialkamera NetCam als Netzkamera im Tennis entwickelt, die etwa bei allen vier Grand Slams im Jahr 2018 verwendet wurde. Für den Reitsport hat Globecam eine JockeyCam entwickelt. 2021 realisierte Globecam gemeinsam mit Gravity Media die Onboard-Live-Kamera-Lösungen für die Motorsportserie Supercars Australia.

Zu den Kunden der von Globecam entwickelten Spezialkameras gehören laut Gravity letztlich sehr viele große Broadcast-Netzwerke und Organisationen auf der ganzen Welt.

Die Ingenieure, die im Rahmen der Telstra-Transaktionen zu Gravity Media wechseln, kennen sich demnach bestens mit Live-Sport, Unterhaltung und Events aus, aber auch mit großen politischen Symposien, Sportturnieren und anderen Wettbewerben.

John Newton, Gründer und CEO von Gravity Media: »Die Erweiterung der Broadcast-Services von Gravity Media mit den DSNG- und Globecam-Businesses und den Teams von Telstra Broadcast Services ist eine logische Erweiterung unserer hoch angesehenen Außenübertragungs-, Produktions-, Studio- und Mietbetriebe in Australien, Europa, den USA und anderen Teilen der ganzen Welt. Gravity Media und Telstra Broadcast Services arbeiten ohnehin oft schon Seite an Seite, so dass die Synergien aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft klar auf der Hand liegen.«

»Mit unseren jüngsten Akquisitionen von Input Media und Chief Entertainment baut Gravity Media seine Palette an Premium-Broadcast-Angeboten weiter aus und freut sich darauf, die DSNG- und Globecam-Teams in sein Geschäft in Australien und weltweit zu integrieren — zum ultimativen und anhaltenden Nutzen unserer Kunden«, erläutert Newton.

Andreas Eriksson, Head of Telstra Broadcast Services, kommentierte: »Wir freuen uns, eine neue Heimat für die Geschäftsbereiche DSNG und Globecam gefunden zu haben, und werden in Zukunft produktiv mit Gravity Media zusammenarbeiten, etwa auch bei Projekten, die live über Satellit übertragen werden. Dies wird eine laufende, tägliche Verbindung zwischen der DSNG-Flotte und dem Broadcast Operations Centre von Telstra Broadcast Services sowie unserem Buchungsteam beinhalten. Gemeinsam werden wir eine nahtlose, kontinuierliche Versorgung unserer geschätzten, mehrjährigen DSNG-Vertragskunden sicherstellen.«

John Newton führt aus: »Sowohl Gravity Media als auch Globecam haben langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Supercars Australia. Die Zusammenarbeit in diesem Jahr hat zu unmittelbaren Innovationen bei den In-Car-Kameras zum Nutzen der Supercars-Rennteams und der Fans geführt. Unsere Entwicklungs-Roadmap für unsere In-Car-Kamerasysteme wird alles übertreffen, was derzeit weltweit angeboten wird — und die Supercars-Rennserie damit an die Spitze aller Motorsportkategorien bringen — wir freuen uns darauf, noch mehr aufregenden Rennsound und -blicke für Supercars einzufangen.«