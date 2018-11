News: Kurz und knackig

Das britische Unternehmen für Funkmikrofon-Systeme liefert die Firmware v2.50 für das Drahtlossystem A10 aus. Zu den neuen Funktionen gehören Frequenzbündelungen für Usergruppen, an die Namen vergeben werden können. Das Upgrade ist für A10-RX, A10-TX, A10-TX Remote App für iOS und Android sowie für Mic2Wav (Mac, Windows) vorgesehen. Die Gruppenfunktion steht in der Firmware V4.54 auch für The Sound Devices 688 bereit.