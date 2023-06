News: Kurz und knackig – KW 24/2023

Nach Kritik der Belegschaftsvertreter in der Findungskommission nominierte der Rundfunkrat Jan Weyrauch, Programmdirektor bei Radio Bremen, für die Intendantenwahl am Freitag, 16.6., nach. Nicht nachnominiert wurde Interimsintendantin Katrin Vernau, die sich nicht beworben hatte. Juliane Leopold zog ihre Bewerbung am Dienstag zurück; 3 Kandidaten bleiben.