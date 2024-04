News: Kurz und knackig – KW 14/2024

30% der Sehdauer über SVoD entfallen auf Content aus EU und UK. Die neuen Berichte SVOD Usage in the European Union und Film and TV content in TVOD, SVOD and FOD catalogues – 2023 Edition untersuchen die Nutzung von Filmen und Serien über SVoD in neun EU-Staaten 2022/23 und das Film- und Serienangebot per VoD-für 25 Mitgliedstaaten, Stand 9/2023.