MMC: neues Color Grading Theatre

Premiere: Die Produzenten von »The Operative« haben das neue Studio »The Suite« für das digitale Color Grading ihres Spionagethrillers genutzt. Durch die zehn Meter breite Leinwand und die hochmoderne Projektions- und Tontechnik können Filmemacher besonders präzise Farbkorrekturen mit Baselight und Resolve vornehmen.

Die MMC Studios haben The Suite gemeinsam mit dem renommierten Postproduktions-Dienstleister »WeFadeToGrey« entwickelt.

Das neue Color Grading Theatre The Suite bietet Produzenten moderne High-End-Technik für die Nachbearbeitung von Filmproduktionen. Das Studio wurde als Kino konzipiert, das über eine 40 Quadratmeter große Leinwand, 4K-Projektionstechnik, Dolby-Atmos-Sound und einen separaten Lounge-Bereich verfügt.

»The Suite deckt die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden ab, egal ob sie fiktionale Projekte nachbearbeiten oder sie für Screenings nutzen wollen«, sagt Bastie Griese, Head of Filmproduction in den MMC Studios Köln. »In Nordrhein-Westfalen ist ein solches Grading Theatre einzigartig und auch sonst gibt es nur wenige vergleichbare Angebote.« Für die digitale Farbkorrektur stehen die neusten Versionen der Grading-Systeme »Baselight« und »Resolve« zur Verfügung. »Die Farbkorrektur an einer solch großen Leinwand ermöglicht ein sehr präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Mehr Realität kann man kaum abbilden«, ergänzt Swen Linde, Geschäftsführer von WeFadeToGrey, strategischer Partner der MMC Studios. »Hier sehen Filmteams nicht nur, was den Zuschauer am Ende im Kino erwartet, sie hören es auch: Wir haben das neue Dolby-Atmos-System installiert, wie es nur in modernsten Kinos zu finden ist.«

Durch The Suite wird das Dienstleistungsangebot in den MMC Studios weiter ausgebaut. Wer in Köln dreht, kann das Material anschließend schnell und einfach in die Color Grading Suite übertragen. »Das erleichtert den Produktionsablauf enorm«, sagt Philip Borbély, Geschäftsführer der MMC Studios. Er ergänzt, dass das Studio schon jetzt gut ausgelastet sei: »Wir freuen uns, dass das Bundesland mit der größten Filmförderung Deutschlands nun über ein solches Angebot verfügt. Denn das neue Color Grading-Studio macht das Medienland NRW und den Produktionsstandort Köln noch attraktiver.«