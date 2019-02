News: Kurz und knackig

Schauspielerin Iris Berben stellt sich am 10. Februar nicht zur dritten Wiederwahl seit 2010 als Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Die Akademie sei seit der Gründung 2003 vom Entscheider-Verein über die umstrittene Vergabe staatlicher Fördermittel in Gestalt der Lolas zu einer Institution geworden, die im Leben der Branche und im politischen Leben angekommen ist, so Berben in einem Brief. Man sei nicht immer einer Meinung, habe aber ein gemeinsames Ziel – den deutschen Film als kulturellen und wirtschaftlichen Wert.